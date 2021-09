Irish Distillers öffnen ihr Engineering Graduate Program für Bewerber

Wer an einer beruflichen Karriere in der Spirituosen-Industrie interessiert ist und über einen akademischen Abschluss in den Bereichen ‚Process & Chemical Engineering‘, ‚Chemical Engineering‘, ‚Chemical & Biopharmaceutical Engineering‘ verfügt (wir belassen die Bezeichungen im englischen Orginal, unsere Übersetzung kann nur falsch sein), denjenigen bietet sich vielleicht in Irland im Irish Distillers Engineering Graduate Program eine solche Gelegenheit.

Irish Distillers bieten in ihrem Irish Distillers Engineering Graduate Program Ingenieuren die Möglichkeit, ihre Karriere beim weltweit führenden Hersteller von irischem Whisky zu beginnen. Die Absolventen werden während eines zweijährigen Programms in der Midleton Distillery in Cork an der Seite eines erfahrenen Whisky-Produktionsteams arbeiten und die Grundlagen in einer der modernsten Einrichtungen erlernen. So beschreiben die Irish Distillers das Programm auf ihrer Website, auf der Sie auch alle weiteren Infos und Antworten finden. Allen möglichen Bewerbern wünschen wir viel Erfolg.