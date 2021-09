PR: Aberfeldy präsentiert 18 Jahre alte Limited Edition – die dritte Abfüllung der French Red Wine Cask Collection

John Dewar & Sons – aus dem Portfolio von Bacardi – gibt die Einführung der neuesten Abfüllung ihrer Destillerie Aberfeldy bekannt. Als dritter Teil der French Red Wine Cask Collection ist ab Mitte September Aberfeldy 18 yo Côte Rôtie Limited Edition erhältlich. Alles Weitere hierzu finden Sie in der Presseaussendung, die uns heute erreichte:

Neuheit: Aberfeldy präsentiert 18 Jahre alte Limited Edition – die dritte Abfüllung der French Red Wine Cask Collection

Deutschland, im September 2021 – John Dewar & Sons gibt die Einführung der neuesten limitierten Abfüllung von The Golden Dram bekannt: Aberfeldy 18 Jahre, der in französischen Rotweinfässern aus der Appellation (Weinlage) Côte Rôtie gereift ist.

2019 lancierte Aberfeldy seine „French Red Wine Cask Collection“ mit der ersten Ausgabe des Aberfeldy 15 Jahre, der sein Finish in Rotweinfässern aus Pomerol nahe Bordeaux erhalten hat. Nachfolger war im Jahr 2020 der Aberfeldy 18 Jahre, für den Fässer aus Pauillac, ebenfalls in der Nähe von Bordeaux, verwendet wurden. Für die dritte und neueste Abfüllung der Serie in diesem Jahr wählte Malt Master Stephanie Macleod einen robusten und gleichzeitig eleganten Wein.

Die berühmte Côte Rôtie ist eine kleine, aber prestigeträchtige Rotwein-Appellation im nördlichen Teil der Weinbauregion Rhône. Das Gebiet erstreckt sich über rund 60 Kilometer Länge und sein Anteil an den Weinen der Region beträgt nur 4–5%. In der Côte Rôtie (übersetzt „gerösteter Hang“) befinden sich einige der steilsten Weinberge in ganz Frankreich.

Die Weine werden überwiegend aus der Shiraz-Traube hergestellt, die auf den durchlässigen Granitböden gut gedeiht. Diese Rebsorte besitzt eine ausgeprägte Geschmackstiefe und komplexe Aromen mit einem Bouquet von roten Beeren sowie eine sinnlich-seidige Textur, die den Gaumen umschmeichelt. Die erlaubte Zugabe von bis zu 20% Viognier verleiht dem Wein Finesse, Eleganz und eine blumige Note.

Malt Master von Aberfeldy, Stephanie Macleod, beschreibt es folgendermaßen:

„Dieser Wein verbindet wunderbar fruchtige mit blumigen Noten und ist somit wie geschaffen für Aberfeldy. Da man solche Weinfässer nicht oft findet, haben wir sofort zugeschlagen, als wir das Angebot erhalten haben. An dem Tag, als die Fässer bei uns angeliefert wurden, haben wir sie geöffnet, ich habe hineingerochen, und es war wirklich unglaublich: In dem Moment wusste ich, dass es mit diesen Fässern funktionieren würde.”

Durch die Reifung in den Fässern hat der Single Malt von Aberfeldy sein ausdrucksstarkes und verführerisches Bouquet, eine raffinierte Geschmeidigkeit und ein üppiges Aroma von roten Beeren erhalten. Stephanie dazu:

„Dieser reichhaltige Dram besitzt ein intensives Bouquet von roten Beeren wie Himbeeren, Preiselbeeren und rote Johannisbeeren, das mit einer zarten Honignote abgerundet wird. Und dank des Spiels aus Süße und Schärfe der Beeren erinnert er unweigerlich an den englischen Dessertklassiker Eton Mess. Ein Hauch von kandierten Zitrusschalen sorgt für einen ausgewogenen Geschmack, der in die sanfte Süße von Vanille und Karamell übergeht.”

Aberfeldy 18 Years Old, Finished in French Red Wine Casks, hat eine Abfüllstärke von 43 Vol.-% und eine UVP von 99 EUR. Die Edition ist ab Mitte September mit einer begrenzten Stückzahl in Deutschland verfügbar.