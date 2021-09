PR: Neu von Kirsch Import – Moderner Look bei Berry Bros. & Rudd sowie Puni Arte No. 2

Neu bei Kirsch Import in dieser Woche:

Die neuen Abfüllungen von Berry Bros. & Rudd im neuen Design , sowie ein Linkwood 2009/2021 aus der Small-Batch-Reihe und der mysteriöse Highlander Sutherland 2000/2021

Moderner Look für 300 Jahre Expertise:

Die neuen Abfüllungen von Berry Bros. & Rudd

Großbritanniens ältester Wein- und Spirituosenfachhändler schreibt ein weiteres Kapitel Firmenhistorie. In Zusammenarbeit mit dem renommierten Designbüro Stranger & Stranger hat der 1698 gegründete Zulieferer des britischen Königshauses seinem gesamten Spirituosenportfolio einen modernen Look verliehen. Whisky, Rum und Co. finden ihr neues Zuhause in einer Flasche, die vom Ursprungsort und Herz des Familienunternehmens inspiriert ist: den Bogenfenstern des Gebäudes in No. 3 St. James‘s Street.

Die Abfüllungen des Summer Release 2021 waren im Juli die ersten, die das neue Design verwendeten. Dazu zählt der leichte Linkwood 2009/2021 aus der Small-Batch-Reihe von Berry Bros. & Rudd, der mit seinen Pfirsich- und Bananennoten den Sommer gekonnt verlängert. Nun gibt sich zudem ein Single Cask im frischen Gewand die Ehre. Sutherland 2000/2021 ist ein mysteriöser Highlander, der mit seinen kräftigen Aromen von floralem Honig, antiken Möbeln und Fruchtgummi an das charakteristische Profil einer berühmten Destillerie erinnert.

Die Blends der Classic Range des Traditionshauses zeigen sich in farbig abgesetzten Etiketten mit feinen Goldstrukturen. Die Reihe umfasst den Sherry Cask Matured Blended Malt Scotch Whisky, dessen verführerisches Bouquet Vorbildcharakter hat, ebenso wie den Islay Reserve Blended Malt Scotch Whisky, der die Essenz der Whiskyinsel einfängt. Dasselbe leistet der goldene Speyside Reserve Blended Malt Scotch Whisky für die beliebte Whiskyregion, während der Peated Cask Matured Blended Malt Scotch Whisky dem klassischen getorften Scotch Tribut zollt.

Linkwood 2009/2021 – Small Batch

Berry Bros. & Rudd Single Malt Speyside Whisky

Dest. 2009

Abgef. 2021

Fasstyp: Refill Hogshead

888 Flaschen

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Sutherland 2000/2021

Berry Bros. & Rudd Single Malt Highland Whisky

Dest. 2000

Abgef. 2021

Fasstyp: Hogshead

Fassnr.: 1432

488 Flaschen

50,4% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Sherry Cask Matured

Berry Bros. & Rudd Blended Malt Scotch Whisky



Fasstyp: Sherry Casks

44,2% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt Islay Reserve

Berry Bros. & Rudd Blended Malt Scotch Whisky



Fasstyp: Eichenfässer

44,2% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt Speyside Reserve

Berry Bros. & Rudd Blended Malt Scotch Whisky



Fasstyp: Eichenfässer

44,2% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt Peated Cask Matured

Berry Bros. & Rudd Blended Malt Scotch Whisky



Fasstyp: Peated Casks

44,2% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

The Italian Connection:

Puni Arte No. 2 verbindet verschiedene Malzrezepturen

Die erste Whiskydestillerie Italiens startete mit Puni Arte No.1 letztes Jahr in eine exklusive Reihe ihres Italian Malt Whisky – bestehend rein aus von den Gründern handverlesenen Fässern. Das Resultat? Individuelle Geschmacksprofile, die für die Kunst der italienischen Whiskyherstellung stehen. Jetzt steht eine neue Abfüllung in den Startlöchern: Für Puni Arte Edition 02 mischen die Brenner zum ersten Mal zwei Malzrezepte.

Ein Teil des Whiskys wurde aus einer Triple-Malt-Mischung destilliert, reifte 3 Jahre in Bourbon- und weitere 5 Jahre in neuen Eichenfässern. Der andere Teil besteht aus dem ersten Single Malt von Puni, für 4 Jahre in Bourbonfässern ausgebaut.

Zusammen ergibt sich ein trockener, süßer Whisky mit zarten Honig- und Vanillenoten, die mit frischen, würzigen Noten von Heu, Ingwer und Tabakblättern eine harmonische Einheit bilden.

Puni Arte No. 2 – Limited Edition

The Italian Malt Whisky

Bis zu 8 Jahre

Fasstyp: Bourbon Casks, Virgin Oak Casks

1.700 Flaschen

0,7 Liter

46% vol.

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt