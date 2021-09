PR: Irish Whiskey Wochenende – Der Countdown läuft

Es sind nur noch vier Wochen bis zum Irish Whiskey Wochenende! Das Online-Festivals findet in diesem Jahr am 9. und 10. Oktober statt. Mehr über die Veranstaltung mit dem Motto „Der Geschmack Irlands kommt zu dir nach Hause“ lesen Sie im nachfolgenden Pressetext von irish-whiskeys.de:

Irish Whiskey Wochenende

Der Countdown läuft

In nur vier Wochen findet das zweite Irish Whiskey Wochenende statt und diesmal erwarten euch einige neue Highlights

Unter dem Motto „Der Geschmack Irlands kommt zu dir nach Hause“ stellen 11 irische Destillerien und Whiskeybonder ihre Produkte vor.

Am 09. & 10. Oktober 2021 wird das Irish Whiskey Wochenende 2021 stattfinden. Wieder werden Destillerien und Whiskey Bonder aus Irland in Live Master Classes ihre Produkte vorstellen. Auch in diesem Jahr halten die Tastingsets wieder besondere Abfüllungen bereit und auch das ein oder andere Sample, das man so nicht zu kaufen bekommt.

Ein Wochenende rund im irischen Whiskey mit abwechslungsreichen Rahmenprogramm wird es wieder werden.

Diesmal gibt es Tagessets zu bestellen, die noch ein weiteres Special bereithalten und den Zugang zur After-Show-Party via Zoom ermöglichen. Außerdem wird eine Irish Folk Band spielen, wir haben ein Konzert für euch und feinsten Raw Folk.

Außerdem gibt es zur Einstimmung auf das Wochenende bereits am Freitag einen Live Stream unter dem Motto: Pub Session – guter Whiskey und bester Irish Folk. Auch dazu gibt es natürlich ein Tastingset, mit vier verschiedenen Whiskeys. Der Live Stream wird auf Facebook und YouTube ausgestrahlt.

Auf der eigens eingerichteten Webseite www.irish-whiskey-wochenende.de findet ihr bereits vorab alle Teilnehmer und schon jetzt einige kulinarische Rezepte, so dass ihr euch ganz auf ein irisches Wochenende einstimmen könnt. Hier ist auch der Übersichtsplan der Masterclasses zu finden, so dass die Tastingplanung für das Wochenende übersichtlich ist.

Natürlich wird es auch in diesem Jahr wieder eine Sonderabfüllung für das Irish Whiskey Wochenende geben.

Wer keine Informationen rund um das Irish Whiskey Wochenende verpassen möchte, kann sich dort auch für den Newsletter registrieren. Daneben erscheinen regelmäßige News und Updates über die Social Media-Kanäle Facebook und Instagram.