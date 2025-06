The Macallan präsentiert sich mit neuem Look für die Double Cask-, Sherry Oak- und Colour Collection-Sortimente

Mit einem neuen Look für seine Whiskys geht The Macallan schrittweise in seine Märkte. Die Designs für die Double Cask-, Sherry Oak- und Colour Collection-Abfüllungen sind von Designer David Carson, der auch schon die Etiketten der Colour Collection von 2023 gestaltete.

Carlson überarbeitete dabei nicht nur Etikett und Verpackung, sondern auch die Flaschenform. Sie spiegelt nun die fließenden Kurven der Dachlinie der The Macallan Distillery wider. Das dreieckige Schulteretikett, das das Sherry-Dreieck in Spanien repräsentiert, bleibt erhalten, das Fasssymbol auf der Rückseite der Flasche ist hingegen überarbeitet worden. Ein High-Tech Fälschungsschutz wurde ebenso in die Flasche integriert (nähere Angaben dazu fehlen) wie ein QR-Code, mit dem man Infos zur Abfüllung abrufen kann.

David Carlson meint zu den Leitlinien seiner Arbeit:

“Like whisky, design is all about balance. With The Macallan, I wanted to create a visual identity that respects its rich history and encapsulates its forward-thinking spirit. Each detail, from the label designs to the bottle’s form, is a tribute to the mastery behind every dram.”

Und von Jaume Ferras, dem Creative Director der Marke, kommt diese Aussage:

“The Macallan has never stood still and never will. This distinctive new identity offers a multitude of visual cues to tell our story, from the Sherry seasoning to the American and European oak casks that contribute to the complex taste and flavour profiles in every bottle of The Macallan.”

Das neue Design wird jetzt im Lauf des Jahres ausgerollt werden, und zwar für alle Abfüllungen der Timeless Collections.