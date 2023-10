Peter Klas von Scotia Spirits wurde zum Keeper of the Quaich ernannt

Das Herbstbankett der Keepers of the Quaich ist vorbei – und unter den über 40 neuernannten Keepern ist auch wiederum Deutschland vertreten: Mit Peter Klas, dem Gründer von Scotia Spirits in Köln. Das Tema von dort hat uns dazu eine Presseaussendung geschickt, die wir gerne veröffentlichen – und natürlich gratulieren wir Peter Klas zu dieser besonderen Ehre! Herzlichen Glückwunsch!

Peter Klas wird zum Keeper of the Quaich ernannt

An exclusive international society to recognise, reward and celebrate those who have shown outstanding commitment to the Scotch Whisky Industry.



Am 02. Oktober wurde im Rahmen eines feierlichen Banketts auf Blair Castle die höchste Auszeichnung der Schottischen Whiskyindustrie an rund 40 Personen aus der ganzen Welt verliehen, welche sich in besonderem Maße um den Scotch Whisky verdient gemacht hatten. Darunter vier Nominierte aus Australien, Indien, der Schweiz und Deutschland, welche in besonderem Maße von William Grant & Sons unterstützt wurden. Für Deutschland durfte Scotia Spirit Inhaber Peter Klas die Auszeichnung entgegen nehmen. Übergeben wurde der Quaich in einer sehr feierlichen Zeremonie vom Duke of Argyll, dem aktuellen Grandmaster der „Keeper of the Quaich“ Gesellschaft. Die genaue Erläuterung der jeweiligen Leistungen der Nominierten wurde von Richard Patterson vorgetragen.

Im Anschluss war zu einem großen Bankett geladen an dem rund 150 Menschen teilnahmen. Am Tisch von William Grant & Sons gratulierten Thomas Gordon, seine Frau Emma sowie Ken McKinlay den frisch gekürten Keepern. Der Abend bot dann alles, was die schottische Tradition zu bieten hat. Eine enthusiastisch vorgetragene „Address to the Haggis“ nach Robert Burns samt entsprechendem Gang zum viergängigen Dinner. Für Gänsehaut sorgten Auftritte von Musiklegende Dougie MacLean und dem Klassiker „Caledonia“ sowie die gesanglichen Einlage „Scotland Yet!“ vorgetragen von Lord Bruce, einem direkten Nachfahren von King Robert the Bruce. Beschützt und begleitet wurde der gesamte Abend von den Atholl Highlander, der letzten Privatarmee Europas.