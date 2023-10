Scotia Spirit eröffnet neuen Whiskyshop in Düsseldorf

Scotia Spirt wird ein Whiskyshop in Düsseldorf eröffnen. Am 13. Oktober wird das Team Scotia Spirit Düsseldorf das Einrichten und Einräumen abgeschlossen haben, direkt danach am 13. und 14.10.2023 wird der neue Shop in Düsseldorf von 11:00 bis 19:00 Uhr geöffnet sein und besondere Whiskyangebote seiner Kundschaft anbieten.

Mehr zum Eröffnungswochende von Scotia Spirit Düsseldorf in der folgenden Presseinformation:

Scotia Spirit eröffnet am 13. & 14. Oktober 2023 neuen Whiskyshop in Düsseldorf

Scotia Spirit Köln wurde 2013 von Peter Klas gegründet. Seit nun mehr 10 Jahren kann man in gepflegter und gemütlicher Atmosphäre Whisky kaufen und die Abende bei abwechslungsreichen Tastings verbringen.

Nun steht der nächste Meilenstein auf dem Programm: Scotia Spirit eröffnet einen zweiten Shop in Düsseldorf.

Am 13. Oktober wird das Scotia Spirit Team Düsseldorf mit dem Einrichten sowie Einräumen in Düsseldorf fertig sein. Peter Klas und das Team von Scotia Spirit Düsseldorf freuen sich, die ersten Besucher begrüßen zu dürfen.

Am 13. und 14.10.2023 wird der neue Shop in Düsseldorf von 11:00 bis 19:00 Uhr geöffnet sein und besondere Whiskyangebote für seine Kunden bereithalten.

Des Weiteren wird der neuen Glenmorangie „A Tale of Tokyo“ vorgestellt, sowie einige für Scotia Spirit exklusiv abgefüllte Single Malts. Scotia Spirit freut sich, die komplette Glenfiddich „Grand Series“ vor Ort präsentieren zu können. Gäste können sich über Specials von z.B. Aberfeldy, Ardbeg, Craigellachie, Douglas Laing, Duncan Taylor,Raritäten, Limited Editions und vieles mehr freuen.

Weiter Informationen zu Angeboten und der Eröffnung finden Sie auf der Seite von Scotia Spirit

https://www.scotia-spirit.de/