Buffalo Trace enthüllt die Antique Collection 2023

Jedes Jahr heiß begehrt, und jedes Jahr für europäische Käufer eine schwierige Sache, sie bei Interesse zu bekommen: Die Buffalo Trace Antique Collection 2023 ist nun von der Brennerei angekündigt worden. Man erhält sie bei Händlern in den USA, zu einem empfohlenen Kaufpreis von 125 Dollar pro Flasche – wenn man Glück hat.

Enthalten sind Abfüllungen von George T. Stagg, William Larue Weller, Thomas H. Handy, Eagle Rare und Sazerac – der Eagle Rare ist mit 17 Jahren der älteste, der jemals abgefüllt wurde.

Sehen wir uns die Flaschen einmal kurz im Einzelnen an:

Eagle Rare 17 Year Old Bourbon (50,5 % Vol.) wurde im Frühjahr 2004 destilliert und lagerte in den Warehouses C, I, K, M, und Q. Er soll in der Nase Noten von dunkler Schokolade und Kirschkuchenfüllung liefern, gefolgt von Noten von mit Karamell beträufeltem Schokoladenbiskuitkuchen, Gewürzen und am Gaumen dann zusätzlich dann Noten einer mit Erde gefüllten Zigarrenkiste.

George T. Stagg Bourbon ist mit 67,5 % Vol. der kräftigste Whiskey in der diesjährigen Serie. Der im Frühjahr 2008 destillierte Whisky liefert Noten von Zimt, Kirsch-Cola und Leder in der Nase , am Gaumen gefolgt von Schokolade und Vanille.

Weiter geht es mit dem Sazerac Rye 18 Year Old Rye Whiskey (45 % Vol.) Er stammt aus Fässern, die zwischen Herbst 2004 und Frühjahr 2005 befüllt wurden und in den Warehouses K, L, and M reiften. Der Whisky bringt in der Nase Noten von getrockneten Orangen, Roggen, Nelken und Anis. Am Gaumen folgen Noten von schwarzem Pfeffer, Vanille, Eichenblütenhonig und Tabak.

Thomas H. Handy Sazerac Rye Whiskey (62,5 Vol.) Der Whisky reifte sechs Jahre und vermittelt in der Nase den Geruch von Orangenschale, Zitronenöl, Karamell und einem Hauch von Kiefer. Am Gaumen folgen Noten von frisch gebackenem Roggenbrot mit Orangenmarmelade, Honig, heller Eiche und dunkler Lakritze.

William Larue Weller Bourbon (66,8 % Vol.) ist der zweitstärkste Whisky in der Serie. Der im Frühjahr 2011 destillierte Whisky hat in der Nase Ankläge von dunkelbraunem Zucker und Vanilleschoten, gefolgt von gedünsteten Kirschen, braunen Zuckerstreuseln, Backgewürzen und einem Hauch Ahornsirup im Mund.

Es gibt die Buffalo Trace Antique Collection 2023 übrigens nirgendwo als Serie zu kaufen, man muss also, will man sie komplett haben, sich die Einzelflaschen besorgen. Allen Interessenten viel Glück bei der Jagd.