Diese Serie fünf amerikanischer Whiskeys erzielte über 170.000 Euro bei Sotheby’s

Aus den Jahren 1976-1982 stammen die fünf Flaschen amerikanischen Whiskeys, die bei Sotheby’s zum Rekordpreis von 187.245 Dollar versteigert wurden. Die Rare American Whiskey Selection 1976-1982 kam so nie in den Verkauf, sondern war ein Prototyp-Projekt von United Distillers (dem Vorläufer von Diageo), das letztendlich nicht realisiert wurde. Eigentlich wollte man jährlich fünf verschiedene, alte und in Fassstärke abgefüllte Whiskeys veröffentlichen – in einer Auflage von je 6000 Flaschen, aber es wurden nur zwei Sets abgefüllt. Eines kam ins Hauptquartier von UD nach London, das andere in die Stizel-Weller Brennerei, wo es aber höchstwahrscheinlich bei einem Brand vernichtet wurde.

Im Set der Rare American Whiskey Selection 1976-1982 befinden sich folgende Flaschen

Old Quaker Indiana Corn Whiskey 21 Year Old (65% vol.) 1976

Indiana Corn Whiskey 21 Year Old (65% vol.) 1976 Stitzel-Weller Kentucky Straight Bourbon 17 Year Old (53.5% vol.) 1980

Kentucky Straight Bourbon 17 Year Old (53.5% vol.) 1980 Taylor-Williams Kentucky Straight Bourbon 17 Year Old (56% vol.) 1980

Kentucky Straight Bourbon 17 Year Old (56% vol.) 1980 George T Stagg Kentucky Straight Rye Whiskey 16 Year Old (57% vol.) 1981

Kentucky Straight Rye Whiskey 16 Year Old (57% vol.) 1981 Buffalo Springs Kentucky Rye Mash Whiskey 15 Year Old (62.5% vol.) 1982

Um das Set matchten sich drei Bieter, letztendlich konnte ein US-Amerikaner die Bieterschlacht für sich entscheiden. Geschätzt wurde das Set zuvor auf 10.000 bis 100.000 Dollar.