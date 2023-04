Neu im Destillerie-Shop: SLYRS Single Malt Whisky TEQUILA Cask Finish – 199 Flaschen erhältlich

Eine Single Cask Abfüllung der Destillerie SLYRS aus dem Single Cask ist jetzt in einer Auflage von 199 Flaschen erschienen – allerdings exklusiv für den und im Destillerie-Shop in Neuhaus. Wer also den SLYRS Single Malt Whisky TEQUILA Cask Finish gerne haben will, der muss bei der Brennerei am Schliersee vorbeischauen oder eine gute Seele bitten, diesen von dort mitzubringen.

Hier die Infos von der Brennerei:

SLYRS Single Malt Whisky TEQUILA Cask Finish – nur 199 Flaschen

Ab 17.04.23 EXKLUSIV nur im SLYRS Destillerie-Shop in Neuhaus erhältlich!

Der SLYRS Single Malt Whisky TEQUILA Cask Finish wurde 2015 auf traditionelle Art destilliert und lagerte zunächst drei Jahre in einem Fass aus Amerikanischer Weißeiche, anschließend ganze fünf Jahre in einem original Tequila Cask aus Mexico. In der Nase spielt der Whisky mit intensiven Noten von Blütenhonig und Citrusfrüchten. Im Mund folgt ein komplexes Bouquet aus herb-fruchtiger Pomeranze, ausgewogener Vanille, pfeffriger Würze und perfekt eingebundener Agave.

Farbe: Strohgold

Geruch: intensive Noten von Blütenhonig und reifen Citrusfrüchten

Geschmack: komplexes Bouquet aus herb-fruchtiger Pomeranze, ausgewogener Vanille, pfeffriger Würze und perfekt eingebundener Agave

Nachklang: würzig, leicht trocken, mach Lust auf den nächsten Schluck

Der SLYRS Single Malt Whisky TEQUILA Cask Finish ist streng limitiert auf 199 Flaschen