Sieben wirklich besondere Bottling bringt der unabhängige Abfüller Alambic Classique zur Messe nach Limburg mit, die am kommenden Wochenende stattfindet. Von der Speyside über Islay bis nach Schweden sind die Quellen der Abfüllungen zu finden, auch ein 50 Jahre alter Grain aus Invergordon ist dabei.

Hermann Suppanz, der Gründer, stellt die Neuheiten der The Alambic Classique Whisky Collection nachfolgend mit ausführlichen Tasting Notes vor. Zu verkosten sind sie am Stand im Limburg, danach bei ausgewählten Fachhändlern zu finden:

Sieben neue Abfüllungen von Alambic Classique zur Whiskyfair in Limburg

Wir, das Team von Alambic Classique, arbeiten seit 1981 als Importeur und Großhändler für Spirituosenspezialitäten hier in Deutschland. Geführt wird das Team von mir, mein Name ist Hermann Suppanz. Neben Cognacs, Calvados und Armagnacs aus Frankreich führen wir auch unter dem Namen „The Alambic Classique Whisky Collection“ eine kleine Anzahl von ausgesuchten Whiskyabfüllungen die wir exklusiv über den Fachhandel vertreiben. Selbstverständlich sind unsere erstklassigen Whiskys nicht gefärbt oder filtriert. Sie kommen immer direkt vom Fass und werden in Fassstärke, unverdünnt, und für volles Aroma und Genuss abgefüllt. Sie werden sicher begeistert sein von unseren Whiskys.

Zur diesjährigen Whiskymesse in Limburg bringen wir sieben neue interessante Bottlings mit, die dort natürlich auch verkostet werden können. Danach sind die Abfüllungen im Fachhandel erhältlich.

Ben Nevis 1996 – “Special Distillery Bottling for Alambic Classique ”

Ben Nevis 1996, Cask-No. 856, Calvados Cask, 25 years old Highlands/West Highlands

Aroma: Man fühlt sich in einen warmen Herbsttag versetzt, eine leichte Torfnote liegt über einem moosbewachsenen Waldboden. Waldhonig, Röstaromen und getrocknete gelbe Früchte kommen durch. Später entwickeln sich Aromen von frischen Kräutern und eine leicht metallische Note.

Geschmack: Kräftig und viel Karamell prägen den ersten Eindruck, es folgen süße Früchte mit weißem Pfeffer, Espresso und eine gut eingebundene Eichenwürze. Später findet man Kräuterbonbons, frische Orangenschale und eine mineralische Note. Der Whisky klingt lang und mit einer angenehm trockenen Eichenwürze aus. Ein wunderbarer absolut rarer alter Ben Nevis, wie man ihn sich wünscht.

Limited Edition, 244 Flaschen! Distilled: Juli 1996, Bottled: November 2021

Glenallachie – „First Fill Oloroso Sherry Butt“

Jahrgang 2014, 8 years old, Speyside Single Malt Whisky

Aroma: Eine Wucht! Toffee und der Duft sanft gerösteter Kaffeebohnen gehen in intensiven Kaffeelikör über. Süßes Mandelmus und der Geruch von altem Holz verschmilzen dann in eingelegte Rosinen und dunklen Sherrynoten. Später finden sich Kaffeesatz und etwas Kürbiskernöl.

Geschmack: Der Geschmack ist voll mit dem Aroma von italienischen Espressos und intensiver dunkler Schokolade, ein wenig trockenem Bambus und stark angerösteten Nüssen und Kokosnussraspeln. Es entwickeln sich trockene Sherrynoten mit zartem Raucharoma von angeflammtem Holz. Später zeigen sich Backpflaumen und ein wenig angebrannter Honig. Der Abgang ist sehr lang und trocken, mit in Honig eingelegten Nüssen und cremig-süßen Noten. Diesen Whisky kann man aufgrund der Aromendichte fast kauen, ohne dass das Wechselspiel von trockenen Aromen und Süße zu dominant wirkt.

Alambic’s Special Islay Malt – „Bourbon Barrel“

Jahrgang 2011, 11 years old, Islay Single Malt Whisky

Aroma: Eindeutig ein klassischer Islay! Der Torfrauch umspielt eingelegte gelbe Früchte, neben gesalzenem Karamell sind Vanillenoten präsent. Die Aromen sind cremig, sahnig und auch ein wenig buttrig mit einer leichten Persipansüße.

Geschmack: Unerwartet kräftig und explosiv breiten sich die Aromen im Mundraum aus. Wieder spürt man den süßen Torfrauch deutlich, es erinnert an rauchige Zuckerwatte. Das gesalzene Karamell ist im Geschmack ebenfalls zu finden, daneben kommen Noten von ungesüßtem Milchkaffee, Butterkeksen und etwas getrocknetem Oregano durch. Die in der Nase sehr deutliche Fruchtnote ist nur dezent vorhanden, dafür findet man im Geschmack Aromen von kräftigen Nüssen und Schokolade, wie auch Karamell das immer intensiver wird. Der Abgang ist lang und etwas herb, mit sahnig weichen Elementen.

Der kräftige und wuchtige Islay Südküste Whisky lässt das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Mackmyra – „Cuba Rum Barrel“

Jahrgang 2008, 15 years old, Swedish Single Malt Whisky

Über 6 Jahre in einem kubanischen Rum Barrel nachgereift.

Aroma: Weich und zunächst etwas verhalten, nach kurzer Zeit gründe Nüsse in Honig, Thymian, Butterstreusel, eine zarte Rauchnote und unreifes Holz.

Geschmack: Explosiv und kräftig, Pflaumenmus, „grüne“ Aromen, holzig, etwas Lakritz, Leder, Tabak und deutliche Röstaromen nach starkem türkischem Mokka, später sehr dunkle Schokolade und Sahnepudding.

Im Abgang sehr lang und intensiv mit Röstaromen und dunklem sahnigem Karamell. Ein toller ausgereifter Mackmyra mit einer erstaunlichen Aromavielfalt.

Alambic’s Special Islay Malt – „Refill Sherry Butt “

Jahrgang 1991, 31 years old, Islay Single Malt Whisky

Aroma: Der Eindruck ist für das Alter des Whiskys unerwartet frisch. Eine Zitrussüße, vielleicht auch eher das Aroma von Zitronenschalenabrieb, mischt sich mit Honig und Bienenwachs. Dann kommt die typische Islaynote durch, zunächst in Form von leicht geräucherten Sonnenblumenkernen, dann deutlich speckig, mit Grapefruit und würzigen Eichenholznoten.

Geschmack: Fruchtige Johannisbeeren treffen auf den bereits in der Nase präsenten Räucherspeck und die Eichenwürze. Über Holzfeuer angeröstete Zimtstangen verbinden sich mit Cranberries und einer leichten Schärfe von Ingwercreme. Altes Leder und eine kräftige Kaffeenote ergänzen das Aroma. Später gewinnen Noten von unreifen Pflaumen und dunkler Schokolade die Oberhand. Der Abgang ist lang, mit trockener Holzwürze, rauchigem Pflaumenstreusel und einer leichten zimtigen Schärfe.

Ein ehrwürdiger alter Whisky, der den Genießer von der Nordküste von Islay träumen lässt.

Invergordon „Ex Caroni Rum Barrel“

Jahrgang 1973, 50 years old, Highland Single Cask Grain Whisky

Aroma: Schuhcreme, Wachs und Lack? Was für ein Start. Aus der faszinierenden irritierenden Kombination der Aromen entwickeln sich dunkle Schokolade, kräftiges Karamell und harziges Holz.

Geschmack: Zimtrinde, kräftiges Leder und würziger Tabak. Neben cremigen Elementen ist dieser alte Grain auch deutlich trocken, mit einer zarten Rauchnote, vielleicht auch mit Anklängen an staubige Holzkohle. Danach dringen Aromen von salzigen Karamellstangen, Zimtkaugummi und eine zuckrige Süße durch, gefolgt von eingelegten Pflaumen und ein wenig Veilchen.

Der Abgang ist lang mit einer süßen Rauchnote gefolgt von Aromen einer salzigen Zartbitterschokolade und läuft mit einer feinen präsenten Bitternote aus.

Dieser unglaubliche 50 Jahre alte Whisky braucht ausreichend Zeit um sich zu entwickeln. Er erinnert an ein Kaminfeuer in einer Schusterwerkstatt. Für Fans alter Grains ein absolutes Muss!

Leider nur 106 Flaschen!

Irish Diamonds Batch No. 10 – „Bordeaux Superieur Barrel“

Jahrgang 2002, 21 years old, Irish Single Malt Whiskey

Aroma: Die Nase trifft zunächst auf eine wohlige Wärme. Leder und dunkle Schokolade mischen sich mit etwas Holzrauch und Nougat. Dann wird es süßer, zunächst nur süßes Getreide, dann der Duft eines Scone mit Erdbeermarmelade und Clotted Cream. Zum Ende hin entwickelt sich eine würzig pfeffrige und leicht holzige Note, gepaart mit etwas Rübensirup.

Geschmack: Im Geschmack merkt man das Alter dieses Iren, manifestiert in einer schönen Holzwürze, die schnell in den bereits in der Nase angenehm präsenten Scone mit Clotted Cream übergeht. Es folgt die schwere Süße von intensivem Fruchtkompott und cremige Milchschokolade mit Karamellstücken, bevor eine kräftige Sherrynote die Zunge streift.

Nach einer Weile wird der Geschmack pfeffriger und eine leichte Ingwerschärfe kommt durch. Pflaumenstreusel, Nüsse und ein Hauch Rauch runden das Geschmackserlebnis ab.

Im Abgang ist der Whisky lang und kräftig, er klingt mit Nussaromen und eingelegten Pflaumen aus, bevor auf der Zunge eine trockene Holznote und reichlich dunkler Backkakao zurückbleibt, der von einer Rauchnote umspielt wird.