Vom deutschen Importeur der Whiskys der norschottischen Wolfburn Distillery in Thurso, Alba Import, haben wir die offiziellen Infos und Tasting Notes zum Wolfburn, Aged 10 Years erhalten – und das aus gutem Grund: Die neue und älteste Abfüllung aus Wolfburn wird mit Ende April im deutschen Handel zu finden sein.

Hier also die Infos und Bilder, die wir für Sie erhalten haben:

Wolfburn Distillery erweitert ihre Range mit dem neuen 10-jährigen Wolfburn Single Malt

Wolfburn Distillery, gelegen in Thurso an der Nordküste Schottlands, feiert ihr 10-jähriges Bestehen. Ursprünglich 1821 gegründet wurde fast am selben Ort bis in die 1860er Jahre schon einmal Wolfburn Single Malt destilliert. Die alte Brennerei ist jedoch abgerissen und fast alles Wissen um sie verloren. 2012 errichteten zwei Privatinvestoren die heutige Wolfburn Brennerei, die am 25. Januar 2013 die Produktion aufnahm.

Hochqualifiziertes Personal und die modernste Brenntechnik haben dafür gesorgt, dass von Anfang an nur der bestmögliche New Make Spirit aus den Brennblasen floss. Dabei wird Wolfburn Whisky auf traditionelle Weise hergestellt – von Hand, ohne Eile und mit dem größtmöglichen Augenmerk auf die Qualität. Der milde, weiche und fruchtige Charakter des Single Malts ist auf die Art der Produktion zurückzuführen, d.h. eine lange Fermentation und eine schonende langsame Destillation. Die Reifung erfolgt ausschließlich vor Ort in sogenannten Dunnage-Warehouses (liegende Lagerung der Fässer und offener Erdboden für hohe Luftfeuchtigkeit) wenige 100 Meter von der Küste entfernt.

So konsequent wie man das Leitmotto „Qualität vor Quantität“ lebt, so konsequent wird nun, 10 Jahre später, bereits der erste 10-jährige Wolfburn Single Malt präsentiert. Ein Moment, auf den man in Thurso von der ersten Minute an hingearbeitet hat.

Zunächst noch limitiert, soll er schnellstmöglich ein Teil der Wolfburn Range werden. Abgefüllt wurde Wolfburn „Aged 10 Years“ aus ex Sherry Butts, hat also neben der intensiven Fruchtigkeit nach 10 Jahren Reifung in spanischer Eiche einen üppigen Sherry-Fass Einfluss.

Die neue Abfüllung ist ein großer Meilenstein für die junge privat geführte Brennerei und Zeugnis des Einsatzes und der Fertigkeiten der Master Distiller bei Wolfburn.

Wolfburn, Aged 10 Years (46 % vol.) wird in Deutschland durch Alba Import oHG distributiert und ab Ende April im Fachhandel verfügbar sein.

Tasting Notes