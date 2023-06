Whisky im Bild: Wolfburn 10 Anniversary Tour in Ulm

Eine Destillerie, die in etwa so alt ist wie Whiskyexperts und die wir dementsprechend von Beginn an mit Berichten und Infos begleitet haben, ist Wolfburn. Ihren zehnten Geburtstag feierte die lange Zeit nördlichste Festlandbrennerei Schottlands in diesem Jahr auch in Deutschland – mit einer Tour, zu der der deutsche Distributor Alba Import in verschiedene Städte einlud.

Unser langjähriger Leser Kurt Rottenfußer war bei der Veranstalung in Ulm dabei und hat uns von dort einen kleinen Erfahrungsbericht samt einiger Bilder gesendet – und diese Eindrücke teilen wir gerne mit Ihnen

Wolfburn 10 Anniversary Tour in Ulm

Der Direktimporteur Alba Import hatte aus Anlass des 10jährigen Jubiläums der Distillery Wolfburn u.a. nach Ulm geladen. 50 Whiskyfreaks sind der Aufforderung gefolgt. Lt. Alba sollte es kein „normales“ Tasting sein, sondern ein zwangsloses Treffen.

Das erste Drittel der Veranstaltung sollte der Information vorbehalten und der Rest des Abends ein Zusammenkommen unter Freunden sein.

Leider war die Veranstaltungslocation für das erste Drittel nicht unbedingt geeignet und sehr eng.

Nach einer kurzen Einführung durch Dietmar Schulz kam der Hauptgast des Abends: der Global Brand Ambassador Mark Westmoreland. Anhand einer Power Point Präsentation erzählte er die Entstehungsgeschichte der Wolfburn Distillery in sehr launigen Worten. Während der Erzählung gab es folgende Drams:

Northland (ein in Laphraoig Quarter Cask leicht rauchigen Whisky), laut Mark sein „Liebling“ unter den Standards

den 10 Jährigen (ein in second filled Oloroso Cask gelagerter Whisky)

Carribean Rum Barrels (Sonderedition zur Tour und auch nur für Teilnehmer zu erwerben)

Für den weiteren Abend gab es dann ein „Bonuskärtchen“ mit dem die includierten Sachen aufgeführt wurden. Das waren drei weitere Drams (Standardrange) sowie das Tasting-Glas, „Fingerfoof“Food auf die Tatze“, T-Shirt und die Möglichkeit das Tour-Bottling zum Preis von € 89,00 zu erwerben.

Nachdem sich der zweite Teil der Veranstaltung auf die ganze Location verteilt hatte (incl. Biergarten) wurde das ganze entspannter.

Alles in allem eine schöne Veranstaltung und ein ganz entspannter Veranstalter und Hauptgast Mark.