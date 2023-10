Neu: Glenfiddich 1973 aus der Archive Collection

Im Laufe des Monats wird der neue Glenfiddich 1973 aus der Archive Collection erscheinen – zunächst exklusiv bei Berry Bros & Rudd in London, darauffolgend bei einigen anderen ausgewählten Outlets. Der 49 Jahre alte und mit 41,8% vol. Alkoholstärke abgefüllte Single Malt reifte über die ganze Zeit in einem refill Fass aus amerikanischer Eiche.

In der Archive Collection gibt es neben dem Glenfiddich 1973 auch einen aus 1987 und einen aus 1984. Sie wurden alle in die für Glenfiddich ikonische dreieckige grüne Glasflasche gefüllt. Das Etikett zeigt die individuelle Fassnummer sowie die Flaschennummer und unterstreicht damit die Seltenheit dieser Veröffentlichung. Das tut auch der Preis: Beim Glenfiddich 1973 liegt er bei 33.500 Pfund.

Geschmacklich bietet er Bienenwachs, Schellackpolitur, Limonensorbet, Lavendel, Geißblatt und süße Früchte.

Hier noch der Kommentar von Glenfiddich Malt Master Brian Kinsman:

“The Archive Collection seamlessly bridges the gap between Glenfiddich’s spirit of innovation and its rich history, bearing witness to the heritage of craftsmanship, pioneering spirit, and the passing on of knowledge and experience. By releasing hand-picked rare casks, we are looking to the foundations of the brand to inform the future. Casks which were laid down long ago, have been allowed to mellow and mature over the decades, are now to be awakened and bottled for the first time, allowing a taste of unrepeatable character.”