8-10 Whiskys, 10 hochkarätige Referenten – der Livestream von Scotia Spirit am 13. Juni

Whiskyfreunde sollten sich den 13. Juni 2025 schon mal dick im Kalender ankreuzen: An diesem Freitag findet in hochkarätig besetztes Live-Tasting von Scotia Spirit statt, bei dem neben den Whiskys auch die Referenten die Stars des Abends sind. Destilleriebeseiter, Distillery Manager, Direktoren und Global Brand Ambassadors werden den Abend zugeschaltet und mit denTeilnehmern ihr Wissen (und sicher auch einige interessante Geschichten) teilen.

Wer da dabei ist und wie man sich anmelden kann, erfahren Sie hier:

Die große Freitagabendwhiskyshow – Am 13.06. im Livestream von Scotia Spirit

Die online Tastings von Scotia Spirit waren legendär. Übertragung in Studioqualität mit mehreren Kameras, launige Gespräche, gut ausgewählte Whiskys und immer mal wieder mit einem zugeschalteten Gast aus Schottland.

Mit Normalisierung der Zeiten haben wir uns wieder auf Tastings vor Ort konzentriert und auch wieder viele Gäste vor Ort begrüßen können. Doch nach den vielen Anfragen nach einer Neuauflage haben wir uns entschlossen, noch einmal online zu gehen. Wenn, dann aber richtig.

Daher werden wir am 13.06. ab 19:00 Uhr 10 Whiskys besprechen und zu jedem Whisky einen Gast aus Schottland live dazuschalten. Mit dabei sind viele Größen der Whiskyindustrie. Nie war so viel Whiskykompetenz und launiges Entertainment an einem einzigen Abend für Whiskyenthusiasten von zu Hause aus zu erleben. Wir freuen uns aus Billy Walker (Owner GlenAllachie), Fred Laing (Director Douglas Laing), Stephen Rankin (Director Gordon & Macphail), Sandy McIntyre (Distillery Manager Tamdhu), Iain Allen (Director & Global BA Glen Moray), Stuart Baxter (Global BA Speyburn and Spirit of Speyside Ambassador 2025), Paul Dempsey (Gobal BA Brave New Spirits), Fergus Simpson (Global BA Duncan Taylor), Andrew Laing (Director Hunter Laing) und ein Überraschungsgast aus dem Hause William Grant & Sons.

Die Proben werden wie gewohnt per DHL verschickt. Preis für 8 Whiskys: 69,00 €, Preis für 10 Whiskys 86,00 € (zzgl. Versand, Abholung in Köln und Düsseldorf möglich).

Anmeldung über diesen Link: https://www.scotia-spirit.de/k%C3%B6ln-termine/online-tasting-2025/anmeldung/

oder per Mail an info@scotia-spirit.de