Exklusiv: Rob Samuels über Geschichte und Neuausrichtung von Maker’s Mark

Schon einmal in ihrer Familiengeschichte haben die Samuels mit dem „das haben wir immer schon so gemacht“ gebrochen: Als sie 1952 aus einer funktionierenden Bourbon-Brennerei ausstiegen und mit Maker’s Mark ihr eigenes Unternehmen gründeten – mit dem Ziel, Bourbon anders, auf Geschmack ausgerichtet zu produzieren, nicht auf Gewinn.

Mit der Übernahme des COO-Postens von seinem Vater, Bill Samuels Jr. durch Rob Samuels hat man wieder neue Wege beschritten und die Brennerei rigoros auf Nachhaltigkeit und Naturnähe umgebaut. Bei einem Besuch anlässlich der Vorstellung des neuen Maker’s Mark Star Hill Farm Whisky (der leider in diesem Jahr auf Grund seiner Limitiertheit noch nicht nach Europa kommen wird) konnten wir uns am Gelände der Star Hill Farm von diesen Umbrüchen selbst ein Bild machen und werden darüber in einer Artikelserie über die nächsten Wochen berichten.

Den Beginn machen wir mit der Begrüßungsrede des überaus kunstsinnigen Rob Samuels, der in dem umgebauten und mit zeitgenössischen Wewrken lokaler Künstler bestückten Besucherzentrum die Gäste zu einem Tag in der Brennerei und auf dem 8 Quadratkilometer großen Gelände begrüßte.

Seine Begrüßungsrede, die sich etwas mit der Geschichte der Familie und intensiv mit der Philosophie hinter der Neuausrichtung beschäftigt, bieten wir Ihnen in drei Formen: Dem sieben Minuten langen Originalvideo, einem Transkript seiner Ausführungen und einer Übersetzung ins Deutsche. In die Transkriptionen haben wir auch einige Bilder aus dem Besucherzentrum eingebettet.

Der Wortlaut des Vortrags von Rob Samuels (englisch)

Welcome, welcome to Maker’s Mark. Such an honor to have you with us today. And as we kick off your journey here on Starville Farm, I wanted to share a little bit about our founders vision, because it was in part our founders vision that has helped with our North Star, with our vision for the future.

And I don’t want to bore you with too much of the history, but the Samuels family, my ancestors, we’ve actually produced whiskey for hundreds of years, and thankfully my grandparents, Bill and Marge Samuels, had the courage to walk away from a 160-year-old family legacy distillery. And they walked away from the T.W. Samuels 160-year family legacy because they didn’t believe in it. The T.W. Samuels distillery, like all of the distilleries in Kentucky at that time, they all produced equally commodity whiskey.

They were rough, aggressive, commodity, blow your ears off. And I actually have the property deed where in 1952, after walking away from that legacy, they paid $35,000 for this property. They started with 250 acres.

Today we have almost 2,000 acres here in Marion County. The distillery today is a National Historic Landmark, but it sits on this much larger 1,100-acre working farm. And when they settled in the beginning, if we could go back in time and talk about their vision, what success looked like, it had nothing to do with creating the business.

Das Besucherzentrum nach dem Umbau

Their vision had nothing to do with a global aspiration. But if you could get them to articulate their vision, it was really all about the flavor vision. Within the laws of making bourbon, could you bring bourbon and good taste together? Could you, irrespective of cost, irrespective of traditional efficiencies, could you elevate bourbon to a more refined place? And today you all are going to have an opportunity with our team to live every single step of our purposefully inefficient manufacturing process.

And when I say inefficient, it is by design. Irrespective of cost, our co-founders were in pure pursuit of a taste vision. But beyond the manufacturing, the reason my grandparents chose this out-of-the-way location, which, how many of you are here for the first time? Frederick? All right.

Be honest with me. When you were driving here this morning down the one-lane country roads, how many of you were thinking, who would ever build a business this far out in the middle of nowhere? I mean, this is the most southern location of the distillery, the most challenging of a location off the beaten path. And I share that with you because in the beginning, my grandparents were very intentional on why they chose this location.

And they chose this location because they were deeply respectful of this idea that, yes, bourbon whiskey is manufacturing, but when you take it back, the whiskey in your glass comes from nature, that bourbon is nature distilled. And while you’re here with us, beyond experiencing the distillery, you’re going to get to experience Star Hill Farm and all of the work the team is leading to help push flavor boundaries while also ensuring the sustainability of nature for the next generation of whiskey lovers. They chose this site because of the water source.

12-acre Springfield Lake, you will get to taste whiskey right on the edge today of our water source. We pull 100,000 gallons of water out of our water source every single day. They also chose this location because they knew it was important, my grandfather knew it was important, to build a personal relationship with the growers.

And we have purchased our signature ingredients from the same family since the very beginning. And I think what you will find as you explore Star Hill Farm and as we have, just through curiosity, in pursuit of trying to understand where flavor comes from, we have learned so very much about the evolution of wheat. You know, we’re a weeded bourbon, and there was sort of a milestone 50 years ago when a scientist that actually won a Nobel Prize, he’s credited for feeding the world.

For the first time, wheat was able to be bred to be shelf-stable, but he took the flavor out. So we have been on a journey here at Star Hill Farm to bring the flavor back. And in the beginning, my grandparents, as they were experimenting with different potential flavoring grains, they baked loaves of bread in the family kitchen, and they walked away from the whiskey, the American whiskey tradition of rye as a flavoring grain instead of celebrating soft red winter wheat.

Kunstobjekt aus Glas im neuen Besucherzentrum

I actually have my grandmother’s tasting notes where they bake loaves of bread, exploring the potential flavor range of different varietals of wheat. And so we’ve preserved those tasting notes, and right here today on Star Hill Farm, if you look out these windows, we are growing several hundred acres of modern wheat varietals here on Star Hill Farm. We are role modeling regenerative farming practices in pursuit of flavor while also beginning to demonstrate all of the environmental benefits.

So on behalf of the Samuels family, on behalf of the entire team here at Maker’s Mark and Star Hill Farm, I just want you to know how excited we are to have you here. I hope you see Chef here has been baking through the night. And we’d love to turn it over to Chef to share a little bit of how we’re thinking about flavor with our signature grain and the flavor exploration of soft red winter wheat.

And then, of course, later today you’re going to get to get out on the farm and experience the role of soil health. We have sheep here on property because of our commitment to regenerative agriculture. In June, we’ll have 600 sheep here on this farm as part of our rotational grazing program.

But the ultimate vision is that Star Hill Farm becomes a role model for environmental stewardship all in service of flavor, that they go together. They’re not independent of one another. Through stewardship of nature, you achieve flavor.

Der Wortlaut des Vortrags von Rob Samuels (in deutscher Übersetzung)

Willkommen, willkommen bei Maker’s Mark. Es ist uns eine große Ehre, Sie heute bei uns zu haben. Und da wir Ihre Reise hier auf der Starville Farm beginnen, möchte ich ein wenig über die Vision unserer Gründer erzählen, denn es war zum Teil die Vision unserer Gründer, die uns zu unserem Nordstern, zu unserer Vision für die Zukunft verholfen hat.

Ich möchte Sie nicht zu sehr mit der Geschichte langweilen, aber die Familie Samuels, meine Vorfahren, stellen schon seit Hunderten von Jahren Whiskey her, und zum Glück hatten meine Großeltern, Bill und Marge Samuels, den Mut, eine 160 Jahre alte Familienbrennerei aufzugeben. Und sie gaben das 160-jährige Familienerbe von T.W. Samuels auf, weil sie nicht daran glaubten. Die T.W. Samuels-Brennerei produzierte, wie alle Brennereien in Kentucky zu dieser Zeit, Whiskey für den Massenmarkt.

Sie waren rau, aggressiv, handelsüblich, bliesen einem die Ohren weg. Und ich habe tatsächlich die Besitzurkunde, in der sie 1952, nachdem sie sich von diesem Erbe getrennt hatten, 35.000 Dollar für dieses Grundstück bezahlten. Sie begannen mit 250 Acres.

Rob Samuels während seines Vortrages

Heute haben wir fast 2.000 Hektar hier in Marion County. Die Brennerei ist heute ein nationales historisches Wahrzeichen, aber sie befindet sich auf dieser viel größeren, 1.100 Morgen großen Farm. Wenn wir in die Vergangenheit zurückgehen und über ihre Vision sprechen könnten, wie Erfolg aussieht, dann hatte das nichts mit der Gründung des Unternehmens zu tun.

Ihre Vision hatte nichts mit einem globalen Streben zu tun. Aber wenn man sie dazu bringen konnte, ihre Vision zu formulieren, ging es wirklich nur um die Vision des Geschmacks. Konnte man im Rahmen der Gesetze der Bourbon-Herstellung Bourbon und guten Geschmack zusammenbringen? Könnte man, ungeachtet der Kosten und der traditionellen Effizienz, Bourbon zu einem raffinierteren Getränk machen? Und heute werden Sie alle zusammen mit unserem Team die Gelegenheit haben, jeden einzelnen Schritt unseres absichtlich ineffizienten Herstellungsverfahrens zu erleben.

Und wenn ich sage ineffizient, dann ist das gewollt. Ohne Rücksicht auf die Kosten verfolgten unsere Mitbegründer eine reine Geschmacksvision. Aber nicht nur die Herstellung, sondern auch der Grund, warum meine Großeltern diesen abgelegenen Ort gewählt haben, der – wie viele von Ihnen sind zum ersten Mal hier? Frederick? Nun gut.

Seien Sie ehrlich zu mir. Als Sie heute Morgen über die einspurigen Landstraßen hierher gefahren sind, wie viele von Ihnen haben da gedacht, wer würde jemals ein Unternehmen so weit draußen im Nirgendwo bauen? Ich meine, dies ist der südlichste Standort der Destillerie, der schwierigste Standort abseits der ausgetretenen Pfade. Und ich erzähle Ihnen das, weil meine Großeltern anfangs sehr bewusst diesen Standort gewählt haben.

Sie wählten diesen Ort, weil sie die Idee respektierten, dass Bourbon Whiskey zwar hergestellt wird, aber der Whiskey in Ihrem Glas aus der Natur kommt, dass Bourbon von der Natur destilliert wurde. Und während Sie hier bei uns sind, werden Sie nicht nur die Brennerei erleben, sondern auch die Star Hill Farm und die ganze Arbeit des Teams, die dazu beiträgt, die Grenzen des Geschmacks zu erweitern und gleichzeitig die Nachhaltigkeit der Natur für die nächste Generation von Whiskey-Liebhabern zu gewährleisten. Sie haben diesen Standort wegen der Wasserquelle gewählt.

Der Luster im großen Raum des Besucherzenrums

Am 12 Hektar großen Springfield Lake können Sie heute Whiskey direkt am Rande unserer Wasserquelle verkosten. Jeden Tag entnehmen wir 100.000 Gallonen Wasser aus unserer Wasserquelle. Sie haben sich auch deshalb für diesen Standort entschieden, weil sie wussten, dass es wichtig war – mein Großvater wusste, dass es wichtig war -, eine persönliche Beziehung zu den Erzeugern aufzubauen.

Und wir haben unsere charakteristischen Zutaten von Anfang an von der gleichen Familie bezogen. Und ich glaube, wenn Sie die Star Hill Farm erkunden, werden Sie feststellen, dass wir aus reiner Neugierde und in dem Bestreben, zu verstehen, woher der Geschmack kommt, so viel über die Entwicklung des Weizens gelernt haben. Vor 50 Jahren gab es eine Art Meilenstein, als ein Wissenschaftler, der den Nobelpreis gewann, für die Ernährung der Welt verantwortlich gemacht wird.

Zum ersten Mal gelang es, Weizen so zu züchten, dass er lagerfähig war, aber er nahm den Geschmack heraus. Also haben wir uns hier auf der Star Hill Farm auf eine Reise begeben, um den Geschmack zurückzubringen. Am Anfang haben meine Großeltern mit verschiedenen Getreidesorten experimentiert und in der Familienküche Brot gebacken. Dabei sind sie von der amerikanischen Whiskey-Tradition abgewichen und haben stattdessen Roggen als Geschmacksgeber verwendet, um den weichen, roten Winterweizen zu feiern.

Ich habe sogar die Verkostungsnotizen meiner Großmutter, in denen sie Brote backen und die mögliche Geschmackspalette der verschiedenen Weizensorten erkunden. Und so haben wir diese Verkostungsnotizen aufbewahrt, und genau hier auf der Star Hill Farm bauen wir heute, wenn Sie aus diesen Fenstern schauen, mehrere hundert Hektar moderner Weizensorten auf der Star Hill Farm an. Wir sind ein Vorbild für regenerative Anbaumethoden, um den Geschmack zu verbessern und gleichzeitig die Vorteile für die Umwelt zu demonstrieren.

Im Namen der Familie Samuels und des gesamten Teams von Maker’s Mark und der Star Hill Farm möchte ich Ihnen sagen, wie sehr wir uns freuen, Sie hier zu haben. Ich hoffe, Sie sehen, dass der Chefkoch hier die Nacht durchgebacken hat. Wir würden gerne das Wort an den Chefkoch weitergeben, damit er uns ein wenig darüber berichtet, wie wir über den Geschmack unseres charakteristischen Getreides und die geschmackliche Entdeckung des weichen roten Winterweizens denken.