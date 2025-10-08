Whisky mal anders: Herbstliche Kochrezepte mit Maker’s Mark und Laphroaig – und ein Cocktail mit Bowmore als Begleitung

Whisky bewährt sich in vielen Rollen: Pur, im Cocktail, oder in der Küche – überall und auf jede Art ist er ein Garant für Genuss. Mit Cocktail-Rezepten versorgen wir Sie ohenhin immer wieder einmal, und heute dürfen wir Ihnen zu einem weiteren, diesmal ausgewiesen herbstlichen Cocktail auch noch zwei Kochrezepte dazuliefern, die dem Wasser des Lebens eine geschmackliche Hauptrolle einräumen. Sei es die Kürbiscremesuppe mit Maker’s Mark oder die Laphroaig Smoky Marinade für Fleisch – nehmen Sie diese einfachen Rezepte als Anregung für die Herbsttage mit – und den Bowmore Spiced Pumpkin Old Fashioned ebenfalls. Wir wünschen gutes Gelingen und viel Genuss…

Cheers to Fall: Perfekte Pairings mit Suntory Global Spirits

Frankfurt am Main, 6. Oktober – Wenn der Herbst Einzug hält, beginnt die Zeit des Genusses, der Raffinesse und der besonderen Momente. Die Tage werden kürzer, das Licht weicher, und die Luft trägt die klare Frische der neuen Jahreszeit. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, sich mit erlesenen Genüssen zu umgeben und den Herbst in seiner vollendeten Exklusivität zu erleben.

Mit Suntory Global Spirits geht es weit über das Gewöhnliche hinaus. Die ikonischen Spirituosen treffen auf feinste saisonale Zutaten und schaffen außergewöhnliche Pairings, die den Gaumen verzaubern. Hier werden zeitlose Klassiker neu interpretiert und kreative Kompositionen mit modernen Twists angeboten – jedes Rezept ein Ausdruck von Finesse, Handwerkskunst und Geschmack. Die Herbstsaison zeigt sich von ihrer besten Seite.

Cremige Kürbissuppe mit Maker’s Mark

Samtig, würzig und mit einem Hauch Bourbon:

Die Süße des Kürbisses trifft auf feine Röstaromen und einen Schuss Maker’s Mark – perfekt für herbstliche Abende.

Zutaten (für 4 Personen):

800 g Hokkaido-Kürbis (mit Schale, entkernt)

1 große Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 kleines Stück frischer Ingwer (ca. 2 cm)

2 EL Olivenöl

600 ml Gemüsebrühe

200 ml Kokosmilch oder Sahne

1 TL Zimt

1 Prise Muskat

2–3 EL Maker’s Mark Bourbon

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Kürbiskerne & frische Kräuter zum Garnieren

Zubereitung:

Kürbis in grobe Würfel schneiden. Zwiebel, Knoblauch und Ingwer schälen und fein hacken. Olivenöl in einem Topf erhitzen und Zwiebel, Knoblauch und Ingwer glasig anbraten. Kürbiswürfel dazugeben und kurz mitrösten. Mit Brühe ablöschen, aufkochen und ca. 20 Minuten köcheln lassen, bis der Kürbis weich ist. Suppe pürieren, dann Kokosmilch oder Sahne, Zimt, Muskat und Maker’s Mark unterrühren. Salz und Pfeffer abschmecken, nach Belieben nochmals kurz erhitzen – aber nicht mehr kochen lassen, damit der Bourbon sein Aroma behält. Mit gerösteten Kürbiskernen und frischen Kräutern garnieren.

Tipp: Wer mag, serviert dazu geröstetes Brot mit Ziegenkäse oder etwas Ahornsirup für eine süß-würzige Note.

Laphroaig Smoky Marinade für Fleisch

Die Laphroaig Smoky Marinade bringt die intensiven, rauchigen Aromen des Whiskys perfekt zur Geltung und verleiht Fleisch eine besondere Tiefe. Mit einer Mischung aus Sojasauce, Honig und Kräutern wird das Fleisch nicht nur zart, sondern erhält auch eine einzigartige Geschmackskomposition, die den Herbst in jedem Bissen widerspiegelt. Ideal für Grillabende oder festliche Mahlzeiten.

Zutaten:

60 ml Laphroaig 10 Year Old

2 EL Sojasauce

1 EL Dijon-Senf

1 EL Honig oder Ahornsirup

2 EL Olivenöl

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

1 TL frisch geriebener Ingwer

1 TL getrockneter Rosmarin oder Thymian

1/2 TL schwarzer Pfeffer

1 Prise Meersalz (optional, je nach Geschmack)

Zubereitung:

In einer Schüssel Laphroaig, Sojasauce, Dijon-Senf, Honig und Olivenöl gut miteinander vermengen. Knoblauch, Ingwer, Rosmarin (oder Thymian), Pfeffer und Salz hinzufügen und alles gut umrühren, bis eine gleichmäßige Marinade entsteht. Das Fleisch in einen flachen Behälter oder einen Gefrierbeutel legen und mit der Marinade übergießen, sodass es gleichmäßig bedeckt ist. Das Fleisch abgedeckt im Kühlschrank mindestens 2-4 Stunden, idealerweise über Nacht, marinieren lassen, damit die Aromen gut einziehen können. Vor dem Grillen oder Braten das Fleisch aus der Marinade nehmen und überschüssige Marinade abtropfen lassen.

Der Herbstbegleiter: Bowmore Spiced Pumpkin Old Fashioned

Ein Klassiker mit rauchigem Tiefgang: Der Bowmore Old Fashioned bekommt mit Kürbis und warmen Gewürzen einen herbstlichen Twist.

Zutaten:

50 ml Bowmore 12 Year Old 10 ml Zuckersirup (am besten hausgemacht mit Gewürzen)

1 TL Kürbispüree (ungesüßt)

2 Dashes Aromatic Bitters

Eiswürfel

Orangenzeste & Zimtstange zum Garnieren

Zubereitung: