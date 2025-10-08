Mittwoch, 08. Oktober 2025, 12:32:31
Neu: Aberlour A’bunadh Sherry Cask Collection

Die Editionen erhalten Finishes in jeweils unterschiedlichen Sherryfässern - zum Start sind es Oloroso und PX-Fässer

Eine neue limitierte A’bunadh-Serie hat die Destillerie Aberlour jetzt vorgestellt: Die Aberlour A’bunadh Sherry Cask Collection. Master Distiller Graeme Cruickshank sieht sie nicht nur als Fortsetzung, sondern vor allem als Erweiterung der traditionellen Linie:

“The Aberlour A’Bunadh Sherry Cask Collection represents a significant milestone, not just building upon the beloved Aberlour A’Bunadh tradition, but boldly pushing the frontiers of sherry cask influence,”

Im Gegensatz zu der „normalen“ Linie, die zu 100% in first fill sherry Casks reifte, hat sich der Master Distiller hier zu einer Sekundärreifung entschieden – und wird diese in der Folge der Abfüllungen auch immer wieder variieren. In der Erstausgabe gibt es ein Finish in Oloroso- und PX-Sherryfässern. Abgefüllt wurde in natürlicher Fassstärke von 56,2% vol., natürlich ohne Kühlfiltration und nicht gefärbt. Die Tasting Notes in der Übersetzung lesen sich so:

In der Nase saftige rote Äpfel, Brombeeren, Sultaninen, Karamellwaffeln, Demerara-Zucker, Zimt und Ingwer. Am Gaumen zeigen sich Aromen von schwarzen Johannisbeeren, gewürzten Birnen, Vanille-Toffee, klebrigen Datteln, Rosinen, Eichengewürzen und Sternanis. Im Abgang findet man dann fruchtige, sirupartige und würzige Noten.

Der neue A’bunadh Sherry Cask Collection Edition 1 wird in selektierten Märkten weltweit erscheinen – in UK kostet die Flasche 95 Pfund, umgerechnet ca. 110 Euro.

