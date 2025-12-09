Dienstag, 09. Dezember 2025, 12:01:45
SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Aberlour in einer Time Warp Session

Zwei unabhängig abgefüllt Malts der Speyside-Destillerie, einer aus den 1990ern und ein aktueller, bilden die Verkostung

Die Speyside-Brennerei Aberlour gehört zu den schottischen Destillerien, die auf Whiskyfun eher mit ihren Destillerie-Abfüllungen denn Indie-Bottlings vertreten ist. Für seine heutige Time Warp Session greift Serge Valentin allerdings zu zwei unabhängig abgefüllte Aberlour. Aus ungefähr den 1990ern stammt die erste Abfüllung der heutigen Session, und zeigt sich erst mit einer Wasserzugabe zivilisierter. Der aktuelle Aberlour von James Eadie erhielt ein first fill European oak oloroso sherry finish, was ihm sehr gut tat. Wie auch die Bewertungen aufzeigen:

AbfüllungPunkte

Aberlour-Glenlivet ‘As We Get It 100°Proof’ (57.3%, JG Thompson, Ian Macleod, Pure Malt, Cask Strength, +/-1990)81 
Aberlour 10 yo 2014/2025 (58.9%, James Eadie, first fill European oak oloroso sherry finish, cask #378484, 362 bottles)85
Die Destillerie Aberlour. Bild © Jochen Wied, Joe’s Tastings
