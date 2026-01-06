Neu bei Kirsch Import: Neue Signatory Single Casks, Stauning 10 y.o. zum Geburtstag und Stauning Probier-Minis

Schon zu Anfang des noch sehr jungen Jahres hat Kirsch Import wieder einige Köstlichkeiten für Whiskygenießer im Angebot, die dann in den nächsten Tagen im deutschen Fachhandel zu haben sein werden. Diesmal sind es vier Einzelfassabfüllungen von Signatory aus den Destillerien Aberlour, Auchentoshan, Glen Garioch und (torfig) Caol Ila, sowie eine Jubiläumsabfüllung aus der dänischen Stauning Destillerie und ein dreiteiliges Mini-Set, mit dem man die Whiskys der Brennerei besser kennenlernen kann.

Wie üblich finden Sie bei uns alle Abfüllungen untenstehend kompakt zusammengefasst in einem Artikel:

Single-Party bei Signatory: Exklusive Einzelfässer zum Jahresauftakt

Signatory Vintage eröffnet mit vier exklusiven Einzelfässern für den deutschen Markt das Jahr 2026. Den malzigen Grundcharakter des Glen Garioch 2013/2025 ergänzte Andrew Symington durch ein Sherry-Finale um dunkle Früchte, Gewürze und ein cremiges Mundgefühl. Unabhängig abgefüllt findet man den Highlander nur selten.



Seltenheitswert hat auch der Auchentoshan 2013/2025: Als einer der letzten Lowlander wurde er dreifach destilliert, wie einst für die Region typisch. Das Ergebnis? Weich, elegant und nach andalusischem Fassfinish mit komplexen, fruchtig-würzigen Aromen.



Der Hausstil des Aberlour 2013/2025 ist für seine Sherry-Prägung bekannt. In Kombination mit Signatorys First Fill Oloroso Sherry Butt entstand ein ausgesprochen dichtes, luxuriös süßes Speyside-Erlebnis.



Im Caol Ila 2016/2025 trifft maritimer, aschiger Islay-Rauch auf ein ungewöhnliches Chardonnay-Finish, das ein hellfruchtiges, weinartiges und frisches Gegengewicht zum Brennereicharakter bildet.

Glen Garioch 2013/2025

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky



12 Jahre

Dest.: 11/02/2013

Abgef.: 08/09/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt (Finish)

Fassnr.: 3 (part)

396 Flaschen

54,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Auchentoshan 2013/2025

Signatory Vintage Lowland Single Malt Scotch Whisky



12 Jahre

Dest.: 16/04/2013

Abgef.: 08/09/2025

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Cask (Finish)

Fassnr.: 4 (part)

394 Flaschen

56,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Aberlour 2013/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky



12 Jahre

Dest.: 13/06/2013

Abgef.: 08/09/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt (Finish)

Fassnr.: 6 (part)

394 Flaschen

55,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caol Ila 2016/2025

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky



9 Jahre

Dest.: 06/06/2016

Abgef.: 08/09/2025

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Second Fill Chardonnay Butt (Finish)

Fassnr.: 4 (part)

380 Flaschen

58,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Rarer Rauch zum runden Geburtstag: Stauning 10 y.o. mit Torf aus dem Moor Bølling Sø

Nach 20 Jahren Erfolgsgeschichte hat man es fast schon wieder vergessen: Die ersten Stauning Whiskys entstanden noch in einem alten Schlachthaus, mit selbstgebautem Equipment, lokalem Getreide und Torf aus dem nahe gelegenen Moor Bølling Sø. Das Anniversary Bottling der dänischen Destillateure blickt jetzt mit raren Raucharomen auf diese Anfänge zurück.



Der Stauning 10 y.o. – Peat Smoked verbindet zu jeweils 50 Prozent ungetorfte Single Malts und solche aus Gerstenmalz, das über Torf aus Bølling Sø darrte. Das Moor zählt zu den vermutlich ältesten Orten Dänemarks und war Anfang des 20. Jahrhunderts zentral für die Torfproduktion. Als Stauning wuchs, reichte die Versorgung aus Bølling Sø aber nicht mehr aus, sodass man auf andere Gebiete in Jütland ausweichen musste.



Nun sind die historischen Noten von Lagerfeuerrauch zurück und verbinden sich mit hellen, fruchtigen Aromen, Heu und Heidehonig zu einem Terroir-Whisky mit tiefer Komplexität. Dafür reiften die Single Malts teils seit den frühen Tagen von Stauning, mindestens aber zehn Jahre lang in Bourbon-, neuen Eichen-, Portwein- und Sherryfässern.



Als Geschenk für Whisky-Liebhaber oder für alle, die Staunings Klassiker probieren möchten, hat die Brennerei ihre Standards Høst, R.Y.E. und KAOS in einem ansprechenden Tasting-Set kombiniert.

Stauning 10 y.o. – Peat Smoked

Single Malt Danish Whisky

20th Anniversary Bottling



10 Jahre

Herkunft: Dänemark

Fasstyp: Bourbon Casks, Virgin American White Oak Casks, Port Casks, Sherry Cask

2.005 Flaschen (insgesamt)

50,02% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Stauning Core Set Mini Collection

