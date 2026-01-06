Neu bei Kirsch Import: Neue Signatory Single Casks, Stauning 10 y.o. zum Geburtstag und Stauning Probier-Minis

Schon zu Anfang des noch sehr jungen Jahres hat Kirsch Import wieder einige Köstlichkeiten für Whiskygenießer im Angebot, die dann in den nächsten Tagen im deutschen Fachhandel zu haben sein werden. Diesmal sind es vier Einzelfassabfüllungen von Signatory aus den Destillerien Aberlour, Auchentoshan, Glen Garioch und (torfig) Caol Ila, sowie eine Jubiläumsabfüllung aus der dänischen Stauning Destillerie und ein dreiteiliges Mini-Set, mit dem man die Whiskys der Brennerei besser kennenlernen kann.
Wie üblich finden Sie bei uns alle Abfüllungen untenstehend kompakt zusammengefasst in einem Artikel:
Single-Party bei Signatory: Exklusive Einzelfässer zum Jahresauftakt
Signatory Vintage eröffnet mit vier exklusiven Einzelfässern für den deutschen Markt das Jahr 2026. Den malzigen Grundcharakter des Glen Garioch 2013/2025 ergänzte Andrew Symington durch ein Sherry-Finale um dunkle Früchte, Gewürze und ein cremiges Mundgefühl. Unabhängig abgefüllt findet man den Highlander nur selten.
Seltenheitswert hat auch der Auchentoshan 2013/2025: Als einer der letzten Lowlander wurde er dreifach destilliert, wie einst für die Region typisch. Das Ergebnis? Weich, elegant und nach andalusischem Fassfinish mit komplexen, fruchtig-würzigen Aromen.
Der Hausstil des Aberlour 2013/2025 ist für seine Sherry-Prägung bekannt. In Kombination mit Signatorys First Fill Oloroso Sherry Butt entstand ein ausgesprochen dichtes, luxuriös süßes Speyside-Erlebnis.
Im Caol Ila 2016/2025 trifft maritimer, aschiger Islay-Rauch auf ein ungewöhnliches Chardonnay-Finish, das ein hellfruchtiges, weinartiges und frisches Gegengewicht zum Brennereicharakter bildet.
Glen Garioch 2013/2025
Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky
12 Jahre
Dest.: 11/02/2013
Abgef.: 08/09/2025
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt (Finish)
Fassnr.: 3 (part)
396 Flaschen
54,4% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Auchentoshan 2013/2025
Signatory Vintage Lowland Single Malt Scotch Whisky
12 Jahre
Dest.: 16/04/2013
Abgef.: 08/09/2025
Herkunft: Schottland, Lowlands
Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Cask (Finish)
Fassnr.: 4 (part)
394 Flaschen
56,9% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Aberlour 2013/2025
Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky
12 Jahre
Dest.: 13/06/2013
Abgef.: 08/09/2025
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt (Finish)
Fassnr.: 6 (part)
394 Flaschen
55,5% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Caol Ila 2016/2025
Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky
9 Jahre
Dest.: 06/06/2016
Abgef.: 08/09/2025
Herkunft: Schottland, Islay
Fasstyp: Second Fill Chardonnay Butt (Finish)
Fassnr.: 4 (part)
380 Flaschen
58,4% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Rarer Rauch zum runden Geburtstag: Stauning 10 y.o. mit Torf aus dem Moor Bølling Sø
Nach 20 Jahren Erfolgsgeschichte hat man es fast schon wieder vergessen: Die ersten Stauning Whiskys entstanden noch in einem alten Schlachthaus, mit selbstgebautem Equipment, lokalem Getreide und Torf aus dem nahe gelegenen Moor Bølling Sø. Das Anniversary Bottling der dänischen Destillateure blickt jetzt mit raren Raucharomen auf diese Anfänge zurück.
Der Stauning 10 y.o. – Peat Smoked verbindet zu jeweils 50 Prozent ungetorfte Single Malts und solche aus Gerstenmalz, das über Torf aus Bølling Sø darrte. Das Moor zählt zu den vermutlich ältesten Orten Dänemarks und war Anfang des 20. Jahrhunderts zentral für die Torfproduktion. Als Stauning wuchs, reichte die Versorgung aus Bølling Sø aber nicht mehr aus, sodass man auf andere Gebiete in Jütland ausweichen musste.
Nun sind die historischen Noten von Lagerfeuerrauch zurück und verbinden sich mit hellen, fruchtigen Aromen, Heu und Heidehonig zu einem Terroir-Whisky mit tiefer Komplexität. Dafür reiften die Single Malts teils seit den frühen Tagen von Stauning, mindestens aber zehn Jahre lang in Bourbon-, neuen Eichen-, Portwein- und Sherryfässern.
Als Geschenk für Whisky-Liebhaber oder für alle, die Staunings Klassiker probieren möchten, hat die Brennerei ihre Standards Høst, R.Y.E. und KAOS in einem ansprechenden Tasting-Set kombiniert.
Stauning 10 y.o. – Peat Smoked
Single Malt Danish Whisky
20th Anniversary Bottling
10 Jahre
Herkunft: Dänemark
Fasstyp: Bourbon Casks, Virgin American White Oak Casks, Port Casks, Sherry Cask
2.005 Flaschen (insgesamt)
50,02% vol.
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Stauning Core Set Mini Collection
- Tasting-Set im nordischen Look
- enthält je 1 x 5 cl Stauning Høst, R.Y.E. & KAOS
- ⌀ 44,8% vol., 15 cl