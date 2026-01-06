Gründer von Uncle Nearest klagen ehemaligen Finanzchef

Die Causa rund um die unter Insolvenzverwaltung stehende Nearest Green Distillery des Unternehmens Uncle Nearest ist um eine Facette reicher: Die Gründer Fawn und Keith Weaver haben nun laut The Spirits Business Zivilklage gegen den ehemaligen Finanzchef des Unternehmens, Michael Senzaki, eingebracht.

Das, was Fawn und Keth Weaver, die Senzaki für die Insolvenz des Unternehmens verantwortlich machen, dem ehemaligen Finanzchef vorwerfen, ist starker Tobak: In der Klage geht es um Treuebruch, Verletzung der Treuepflicht, Betrug, Verleumdung und Unterschlagung – und es wird von Senzaki Schadensersatz gefordert.

Angeblich habe Senzaki in seiner Position Rechnungen manipuliert, Gelder an von ihm kontrollierte Firmen umgeleitet und seine Finanzvollmacht für Aktiengeschäfte mit großem finanziellen Schaden mißbraucht. Zudem soll er Verbindlichkeiten verschleiert und damit das Unternehmen über die Finanzlage in der wichtigen Wachstumsphase getäuscht.

Diese Malversationen seien bei Uncle Nearest erst nach dem Ausscheiden des Finanzchefs Ende 2024 ans Licht gekommen. Im Juli 2025 stellte dann der Haupt-Kreditgeber, Farm Credit Mid-America, Kredite über 108 Millionen Euro fällig und behauptet, dass Uncle Nearest die Fassbestände, die als Sicherheit hinterlegt waren, deutlich überberwert habe und damit der finanzielle Schaden vergrößert wurde. Die Fälligstellung und das Eröffnen eines Insolvenzverfahrens sei, so die Weavers in ihrer Klage, erst durch die Behauptungen Senzakis ausgelöst worden, dass die Weavers persönlich für die Schulden von Uncle Nearest verantwortlich seien, obwohl diese keine persönlichen Bürgschaften für die Kredite bei Farm Credit Mid-America übernommen hatten.

Diese Klage gesellt sich nun zu den anderen Verfahren, die rund um Uncle Nearest geführt werden, unter anderem etwa eine einstweilige Verfügung gegen die Weitergabe von Unternehmensdaten durch den Insolvenzverwalter an potentielle Käufer. Es liegt nun an den Gerichten, die Situation zu einer Auflösung zu führen – ob einvernehmlich oder durch ein Urteil. Spannend (und unerfreulich) bleibt es auf jeden Fall.

Eine Zusammenstellung unserer Berichte über die Uncle Nearest Distillery und die Kalamitäten der letzten Zeit können Sie hier finden.