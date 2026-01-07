Mittwoch, 07. Januar 2026, 11:11:47
SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Ein Trio aus Speyburn

Zwei unabhängige Bottlings wissen zu gefallen - der Speyburn aus dem Travel Retail hingegen nicht...

Lange Zeit war die Brennerei Speyburn nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, vor einiger Zeit hat sich das geändert und sie ist nun in vielen Augen ein Pflichtziel für Whiskygenießer, vor allem wenn man Interesse an der Geschichte und alten Maschinen der Whiskyproduktion hat.

Drei Abfüllungen aus Speyburn hat Serge Valentin heute verkostet – und zwei davon (die unabhängig abgefüllten) findet er gut und mögenswert, bei der Bordeaux-Fass Abfüllung aus dem Travel Retail meint er allerdings, von hier aus könne es nur mehr besser werden. Dementsprechend niedrig ist die Bewertung in der heutigen Verkostung:

AbfüllungPunkte

Speyburn ‘Bordeaux Red Wine Cask’ (40%, OB, Traveller Exclusive, 2025)65
Speyburn 10 yo 2014/2025 ‘Super-Dupper Lemony’ (50%, Elevenses, refill bourbon hogshead, 361 bottles)84
Speyburn 18 yo (46.5%, Living Souls, first fill bourbon barrel, 2025)85

Wir haben heute eine Galerie von Aufnahmen aus der Destillerie zur Verkostung dazugestellt, die Alexandra Kreutz im Jahr 2023 dort gemacht hat – vielleicht machen sie Ihnen ja Appetit auf einen Besuch…

