Exklusiv: Das waren die Whisky Genuss Tage Dresden im alten Schlachthof

Der Messebetrieb in Deutschland hat nach einer kurzen Sommerpause wieder Fahrt aufgenommen und wird bis zu Weihnachten keine Ruhe mehr kennen. Am letzten Wochenende zum Beispiel war Dresden die Whiskyhauptstadt Deutschlands, wo die Whisky & Genuss Tage schon zum wiederholten Male stattfanden.

Unser freier Mitarbeiter Jannes Schliephorst hat für uns die Messe besucht und seine Eindrücke von dort mit Bildern und einem Gastartikel mitgebracht. Herzlichen Dank dafür! Alle Bilder stammen ebenfalls von Jannes. Kommen Sie mit ihm mit auf die sowohl von Ausstellern als auch Whiskyfreunden gut besuchte Messe im Osten Deutschlands:

Gastartikel Autor: Janes Schliephorst

Whisky Genuss Tage im alten Schlachthof

In diesem Jahr fanden die Whisky Genuss Tage, präsentiert vom Fachgeschäft Whisky & Genuss Dresden, am 03.10. und 04.10.2025 statt. Die Location war der alte Schlachthof in der Dresdner Neustadt, welcher das Jahr über für Konzerte aller Art genutzt wird. Bei sonnigen Wetter und langer Wartezeit aufgrund hoher Besucherzahlen wurde die Messe am Freitag dem Tag der deutschen Einheit eröffnet. Einige Besucher verkürzten sich die Wartezeit allerdings durch den Besuch an den beiden Ständen vor dem alten Schlachthof, an denen für Essen und Getränke gesorgt war.

Nach Einlass und Erhalt des Messeglases befand man sich sofort im Eingangsbereich der Location. Hier hatten Pilz Whisky, Whisky Jason mit amerikanischen und irischen Whiskys, zwei Anbieter für Gin und MyBar by David Gran ihre Stände. David Gran bot neben seinen im Fass veredelten Whiskies auch Gins und Rume dar. Exklusiv für diese Messe hatte er ein Fass mit einem Peated Whisky dabei, welcher sein Finish in einem Bordeaux-Fass erhielt.

Vom Eingangsbereich aus gelangten die Besucher in das Mittelfoyer. Hier gab es neben den Ständen deutscher Whisky-Destillerien wie Nine Springs oder der Sächsischen Spirituosen Manufaktur auch diverse Anbieter anderer Spirituosen wie Liköre, Rume, Gins, Weinen oder auch Weinbränden. Sehr interessant war dabei der Stand von Vino Alma. Dort standen für Freunde von Whiskies mit Sherry-Finish, von Fino über Oloroso bis hin zu Pedro Ximènez, alle Sorten Sherry, inklusive fachkundiger Erklärung, zur Verkostung bereit. Dazu hatten Besucher hier die Chance Handwerkern live beim Rollen von Zigarren zuzuschauen und diese zu erwerben.

Auf der zum Hof hin gewandten Seite befand sich der kleine Saal. Neben den Ständen der Rolf Kaspar GmbH, Cask Hound, Sprithöker und anderen Anbietern, befand sich hier die Bühne, auf der über beide Tage hinweg von Crepes Sucette, Whysker und Brettel ein Musikprogramm geboten wurde. Dazu konnten die Besucher hier an Stehtischen pausieren und bei Richard’s – Britische Delikatessen Tee und Gebäck genießen. Neben dem kleinen Saal befand sich auch der Tasting-Raum, in dem über Freitag und Samstag hinweg neun Verkostungen stattfanden. Parallel zu den Vorträgen im alten Schlachthof, stand auch der Whiskybus im Vorhof bereit, um die Besucher zu Tastings inklusive Stadtrundfahrt zu entführen.

Die meisten Abfüllungen hatte jedoch der große Saal zu bieten. Im Mittelschiff befanden sich die Stände von Branchengrößen wie Beam Suntory Deutschland, Pernod Ricard Deutschland, Bacardi Deutschland, Eggers & Franke oder auch St.Killian Distillers. Bei Bacardi Deutschland war es dabei an beiden Messetagen möglich, mit goldenen Wachs seine individuelle Aberfeldy-Flasche als Geschenk zu veredeln. Die Seitenlage stand Austellern wie Prineus, die Dresdner Whisky Manufaktur, Schlumberger und Kirsch Import bereit. Prineus hatte für die Messebesucher neben schottischen Whisky von Lindores Abbey oder Ballindalloch auch Abfüllungen der dänischen Destillerie THY und des indischen Produzenten Indri im Angebot. Besonders interessant war die Möglichkeit hier den New Make der Ballindalloch Distillery zu probieren.

Bei Schlumberger waren neben Kavalan besonders die Abfüllungen der Spirit of Yorkshire Distillery mit dem Namen Filey Bay hervorzuheben. Die junge Destillerie (2016 gegründet) legt besonderen Wert auf einen fruchtigen Grundcharakter und Fassreifungen, welche diesen gut ergänzen können. Spannend waren dabei ihre ungewöhnlichen Reifungen in Ex-Peated oder auch Bier-Fässern. Mit Filey Bay möchte die Destillerie zukünftig auch englische Whiskies für die Branche interessant machen.

Abschließend lässt sich nur sagen, dass die Whisky Genuss Tage in Dresden wieder sehr gut angenommen wurden. Die vielen Besucher am Freitag waren wohl dem Feiertag geschuldet, wurden jedoch vom Messeteam gut bewältigt, sodass ein reibungsloser Ablauf möglich war. Für alle Interessenten, die nicht auf die Messe in 2026 warten wollen, bietet das Fachgeschäft Whisky & Genuss Dresden in der Könneritzstraße 19 in Dresden über das ganze Jahr hinweg interessante Veranstaltungen über ihre Website an.