Torf trifft Toskana: THE CASKHOUND präsentiert rare FINGLASSIE-Abfüllung für WHISKY & GENUSS TAGE in Dresden

Gerade noch rechtzeitig zur Eröffnung der WHISKY & GENUSS TAGE in Dresden erreicht uns diese Mitteilung von The Caskhound, in der er seine Sonderabfüllung für die Messe enthüllt. Es ist ein Finglassie (dieser rauchige Single Malt stammt aus der Inchdairnie Distillerie), der in einem First-Fill Ornellaia Tuscan Red Wine Barrique reifte.

Die auf 54 Flaschen limitierte Spezialausgabe finden Sie in Dresden am Stand von Tilo Schnabel, so wie den Caskhound himself und weitere seiner Whiskys.

Torf trifft Toskana: THE CASKHOUND präsentiert rare FINGLASSIE-Abfüllung für WHISKY & GENUSS TAGE

Am 3. und 4. Oktober 2025 ist es wieder soweit: Die WHISKY & GENUSS TAGE laden in den Alten Schlachthof Dresden ein. Zwei Tage lang dreht sich alles um edle Tropfen, spannende Gespräche und das gemeinsame Entdecken – eine Messe, die Genießer wie Fachleute gleichermaßen begeistert.

Auch THE CASKHOUND alias Tilo Schnabel ist selbstverständlich wieder mit dabei. Der Unabhängige Abfüller ist längst ein fester Bestandteil der Messe und hat in den vergangenen Jahren immer wieder mit spannenden Abfüllungen überzeugt. Dieses Mal bringt Tilo neben seinen Neuheiten jedoch etwas ganz Besonderes mit:

Einen exklusiv für die Messe abgefüllten, 6 Jahre alten FINGLASSIE, der in einem seltenen First-Fill Ornellaia Tuscan Red Wine Barrique reifen durfte!

Das macht den FINGLASSIE so besonders:

Hier trifft ein kräftig-rauchiger Lowland Single Malt auf die elegante Weinwelt der Toskana. Das Fass stammt vom Spitzenweingut Ornellaia, berühmt für seine weltbekannten „Super Tuscan“-Weine. Das Ergebnis ist eine seltene Verbindung von intensiven Rauchnoten mit süß-würzigen Kräuter- und Fruchttönen sowie feinen Wein- und Holzaromen – eine Rarität, die es so nur auf dieser Messe gibt. Der streng limitierte FINGLASSIE wird für leuchtende Augen, begeisterte Gaumen und spannende Gespräche sorgen. Gerade einmal 54 Flaschen sind verfügbar – da heißt es schnell sein!

WHISKY & GENUSS TAGE DRESDEN – MESSE BOTTLING:

FINGLASSIE Lowland Single Malt Scotch Whisky

6 Jahre alt (Distilled: 29/11/2018

Bottled: 17/07/2025)

59,6 % Vol.

Matured in a First Fill Ornellaia Tuscan Red Wine Barrique

Non Chillfiltered • Natural Color • Cask Strength

Auflage: 54 Flaschen à 0,5 l

Messepreis: 50,00 Euro

Tasting Notes:

Schon in der Nase zeigt sich der Whisky mit kräftigem Torfrauch, Asche und verbranntem Holz, bevor Kandis, Kräuterbonbons, Cranberry und Hagebutte zum Vorschein kommen, getragen von einer dezenten Eichenwürze.

Am Gaumen zeigt er sich mächtig rauchig, gleichzeitig aber auch verführerisch süß und würzig, ergänzt durch trockene Weinnoten, Haselnuss, Schokolade und Holzanklänge. Das Finish ist intensiv, lang und eindrucksvoll.

Genuss & Gespräch mit THE CASKHOUND:

Am THE CASKHOUND-Stand präsentiert Tilo Schnabel seine aktuellen Abfüllungen, kommt gern mit den Besuchern ins Gespräch und freut sich auf den offenen Austausch. Wer ehrliche, charakterstarke Whiskys zu fairen Preisen sucht, ist hier genau richtig.

„Dresden ist für mich immer ein Highlight – hier treffe ich alte Bekannte und neue Gesichter, und jede Messe bringt spannende Begegnungen und neue Aromen mit sich. Mit dem FINGLASSIE habe ich diesmal wirklich einen echten Schmackofatz im Gepäck – freut Euch drauf!“,

sagt der Wahlschwabe.

