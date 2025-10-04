The Caskhound bringt neuen Glenallachie mit Tawny Port Finish in der Reihe „The Stillman’s Gold“

Miot einem 9 Jahrte alten Glenallachie mit einem intensiven Finish im Tawny-Portfass läutet Tilo Schnabel aka The Caskhound das Whiskywochenende ein. Etwas weniger als 300 Flaschen dieser Einzelfassabfüllung mit kräftigen 58,5% vol. Alkoholstärke gibt es – zum Preis von 59,90 Euro.

Tasting Notes und Bezgsquellen finden Sie untenstehend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

SWEET SPEYSIDE SPIRIT, BOLD PORT SOUL“:

Ein GLENALLACHIE mit Tawny Port Finish – fruchtig, würzig und perfekt für genussvolle Herbsttage!

Der Oktober wird golden – nicht nur draußen, sondern auch im Glas! THE CASKHOUND präsentiert ein neues Highlight seiner Reihe THE STILLMAN’S GOLD: einen 9 Jahre GLENALLACHIE, der nach seiner Reifung im Ex-Bourbon-Fass eine über 4 Jahre dauernde Nachreifung im First Fill Tawny Port Barrique spendiert bekam. Ein Malt, der mit Verve süßen Speyside-Charme mit der kräftigen Seele des Ports verbindet – und dabei ein fruchtig-würziges Herbstfeuer entfacht!

CRAFTED AT GLENALLACHIE, PERFECTED IN TAWNY RICHNESS

Das außergewöhnliche, 1751 Tage lange Finish im erstbefüllten Tawny Port Cask hebt den typischen GLENALLACHIE-Charakter auf eine neue Ebene. Die renommierte Destillerie im Herzen der Speyside ist berühmt für ihre harmonischen Malts mit eleganter Süße – und genau diese Basis wird hier veredelt: Die Speyside-Leichtigkeit wandelt sich in tiefere Strukturen, das lange Finish im portugiesischen Süßwein-Fass beschert samtige Fruchtigkeit & Honigsüße, karamellige Noten gewinnen an Intensität und eine markante Würze rundet das Aromenspiel ab. Abgefüllt mit kraftvollen 58,5 % Vol., bringt der Whisky dabei genau die Power mit, die seinen Facettenreichtum noch intensiver leuchten lässt – wie ein Spaziergang durch buntes Herbstlaub, mit dem Duft von Holz & Maronen, reifen Früchten und der Atmosphäre einer Weinlese …

„Mit dieser ersten Abfüllung unseres Herbst Bottlings hauen wir wieder die volle Bandbreite raus – von fruchtiger Eleganz bis kräftiger Portwürze. Ein Dram, der die Sinne kitzelt und einfach perfekt zum Feeling der Saison passt“,

so Tilo Schnabel, Mastermind von THE CASKHOUND.

THE STILLMAN’S GOLD: GLENALLACHIE

Speyside Single Malt Scotch Whisky

9 Jahre alt (11.05.2016 – 15.07.2025) • 58,5 % ABV Natural Cask Strength

Ex-Bourbon Cask Matured + Finished for 1751 days in a First Fill Tawny Port Barrique

Auflage 293 Flaschen (0,7 l) • UVP: 59,90 Euro

Nase: Hier zeigt sich der Herbst von seiner besten Seite: Johannisbeeren und Weinbergpfirsiche steigen in die Nase, dazu frische Trauben und ein Hauch Würze, der an Weinlese erinnert. Muscovado-Zucker bringt eine dunkle Süße ins Spiel, während Vanille und Sandelholz für Wärme sorgen. Leder und kandiertes Orangeat runden das Ganze mit einer edlen, würzigen Tiefe ab.

Mund: Der erste Schluck ist weich, ölig und angenehm süß – fast wie ein goldener Oktober-Nachmittag im Glas. Süße und Würze tanzen Hand in Hand, bevor ein kleiner Hauch Chili für Überraschung sorgt. Getrocknete Brombeeren und Aprikosen treffen auf Clementinen-Frische, Waldhonig und nussiges Gebäck. Dazu Toffee, Zimt und ein Anflug von Süßholz – und plötzlich ist man mitten im bunten Herbstlaub unterwegs.

Abgang: Lang, wärmend und angenehm trocken. Süße Eichennoten und eine gekochte Birne mit Schokoraspeln verabschieden sich langsam, während Malz, Tabak und feine Gewürze nachklingen – wie die letzten herbstlichen Sonnenstrahlen, die noch einmal alles in warmes goldenes Licht tauchen …

Fazit: Ein Speysider, der den Herbst im Glas einfängt – fruchtig, würzig, voll Wärme.

Diese Einzelfassabfüllung spiegelt genau das wider, wofür THE CASKHOUND steht: unverfälschtes Whiskyvergnügen in Fassstärke – weder kühlfiltriert noch gefärbt. Ab Mittwoch, dem 1. Oktober 2025, ist der Speysider exklusiv im ausgewählten Fachhandel erhältlich.

Und das Beste: Weitere spannende Abfüllungen von THE CASKHOUND sind bereits in Vorbereitung. Mehr Informationen dazu folgen in Kürze – es bleibt also spannend!

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.