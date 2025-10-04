Samstag, 04. Oktober 2025, 15:42:31
The Caskhound bringt neuen Glenallachie mit Tawny Port Finish in der Reihe „The Stillman’s Gold“

Ein neun Jahre alter Glenallachie, der über 4,5 Jahre in einem Tawny Port Cask gefinisht wurde, ist der neueste Streich von Tilo Schnabel

Miot einem 9 Jahrte alten Glenallachie mit einem intensiven Finish im Tawny-Portfass läutet Tilo Schnabel aka The Caskhound das Whiskywochenende ein. Etwas weniger als 300 Flaschen dieser Einzelfassabfüllung mit kräftigen 58,5% vol. Alkoholstärke gibt es – zum Preis von 59,90 Euro.

Tasting Notes und Bezgsquellen finden Sie untenstehend:

SWEET SPEYSIDE SPIRIT, BOLD PORT SOUL“:

Ein GLENALLACHIE mit Tawny Port Finish – fruchtig, würzig und perfekt für genussvolle Herbsttage!

Der Oktober wird golden – nicht nur draußen, sondern auch im Glas! THE CASKHOUND präsentiert ein neues Highlight seiner Reihe THE STILLMAN’S GOLD: einen 9 Jahre GLENALLACHIE, der nach seiner Reifung im Ex-Bourbon-Fass eine über 4 Jahre dauernde Nachreifung im First Fill Tawny Port Barrique spendiert bekam. Ein Malt, der mit Verve süßen Speyside-Charme mit der kräftigen Seele des Ports verbindet – und dabei ein fruchtig-würziges Herbstfeuer entfacht!

CRAFTED AT GLENALLACHIE, PERFECTED IN TAWNY RICHNESS

Das außergewöhnliche, 1751 Tage lange Finish im erstbefüllten Tawny Port Cask hebt den typischen GLENALLACHIE-Charakter auf eine neue Ebene. Die renommierte Destillerie im Herzen der Speyside ist berühmt für ihre harmonischen Malts mit eleganter Süße – und genau diese Basis wird hier veredelt: Die Speyside-Leichtigkeit wandelt sich in tiefere Strukturen, das lange Finish im portugiesischen Süßwein-Fass beschert samtige Fruchtigkeit & Honigsüße, karamellige Noten gewinnen an Intensität und eine markante Würze rundet das Aromenspiel ab. Abgefüllt mit kraftvollen 58,5 % Vol., bringt der Whisky dabei genau die Power mit, die seinen Facettenreichtum noch intensiver leuchten lässt – wie ein Spaziergang durch buntes Herbstlaub, mit dem Duft von Holz & Maronen, reifen Früchten und der Atmosphäre einer Weinlese …

„Mit dieser ersten Abfüllung unseres Herbst Bottlings hauen wir wieder die volle Bandbreite raus – von fruchtiger Eleganz bis kräftiger Portwürze. Ein Dram, der die Sinne kitzelt und einfach perfekt zum Feeling der Saison passt“,

so Tilo Schnabel, Mastermind von THE CASKHOUND.

THE STILLMAN’S GOLD: GLENALLACHIE

Speyside Single Malt Scotch Whisky  

9 Jahre alt (11.05.2016 – 15.07.2025) • 58,5 % ABV Natural Cask Strength

Ex-Bourbon Cask Matured + Finished for 1751 days in a First Fill Tawny Port Barrique  

Auflage 293 Flaschen (0,7 l) • UVP: 59,90 Euro  

Nase: Hier zeigt sich der Herbst von seiner besten Seite: Johannisbeeren und Weinbergpfirsiche steigen in die Nase, dazu frische Trauben und ein Hauch Würze, der an Weinlese erinnert. Muscovado-Zucker bringt eine dunkle Süße ins Spiel, während Vanille und Sandelholz für Wärme sorgen. Leder und kandiertes Orangeat runden das Ganze mit einer edlen, würzigen Tiefe ab.

Mund: Der erste Schluck ist weich, ölig und angenehm süß – fast wie ein goldener Oktober-Nachmittag im Glas. Süße und Würze tanzen Hand in Hand, bevor ein kleiner Hauch Chili für Überraschung sorgt. Getrocknete Brombeeren und Aprikosen treffen auf Clementinen-Frische, Waldhonig und nussiges Gebäck. Dazu Toffee, Zimt und ein Anflug von Süßholz – und plötzlich ist man mitten im bunten Herbstlaub unterwegs.

Abgang: Lang, wärmend und angenehm trocken. Süße Eichennoten und eine gekochte Birne mit Schokoraspeln verabschieden sich langsam, während Malz, Tabak und feine Gewürze nachklingen – wie die letzten herbstlichen Sonnenstrahlen, die noch einmal alles in warmes goldenes Licht tauchen …

Fazit: Ein Speysider, der den Herbst im Glas einfängt – fruchtig, würzig, voll Wärme.

Diese Einzelfassabfüllung spiegelt genau das wider, wofür THE CASKHOUND steht: unverfälschtes Whiskyvergnügen in Fassstärke – weder kühlfiltriert noch gefärbt. Ab Mittwoch, dem 1. Oktober 2025, ist der Speysider exklusiv im ausgewählten Fachhandel erhältlich.

Und das Beste: Weitere spannende Abfüllungen von THE CASKHOUND sind bereits in Vorbereitung. Mehr Informationen dazu folgen in Kürze – es bleibt also spannend!

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.

Werbung

- Werbung -

Werbung

- Werbung -

