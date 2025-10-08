Serge verkostet: Zwei aus Cardhu, unabhängig abgefüllt

Sehr viele unabhängig abgefüllte Whiskys aus Cardhu sind nicht am Markt zu finden, so ist auch einer von den beiden, die Serge heute auf seiner Seite verkostet, bereits im Jahr 2000 erschienen. Neben der Cadenhead-Abfüllung hat Serge diesmal auch eine von Douglas Laing im Glas – der Tropfen war 2023 in den Regalen zu finden (und könnte bei manchen Händlern vielleicht noch als Dustie im Regal stehen).

In der Verkostung wurden beide sehr gut bewertet:

Abfüllung Punkte

Cardhu 10 yo 2013/2023 (48.4%, Douglas Laing, Old Particular, refill hogshead, cask #DL18175, 367 bottles) 85 Cardhu (Cardow) 13 yo 1987/2000 (56.9%, Cadenhead, Authentic Collection, bourbon hogshead, 312 bottles) 87