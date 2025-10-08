Neu von Turntable Spirits: Track 07 – Born to Be Wild (Ardnamurchan, Lochlea, Raasay, Nc’Nean und Port Dundas)

Turntable Spirits hat mit seinen innovativen und vor allem mit viel Sachverstand gefertigten Blends mittlerweile so etwas wie Kultstatus unter Whiskyfreunden erreicht. AUch das neueste Werk, Turntable Spirits: Track 07 – Born to Be Wild (nach dem 1968 erschienenen Klassiker vo Steppenwolf) verspricht wieder etwas Besonderes zu sein, denn in diesem Blend sind (auf dem Hintergrund eines Grains aus der Lost Distillery Port Dundas) die „jungen Wilden“ der schottischen Whiskylandschaft versammelt, die sich wie folgt zusammensetzen:

37% Ardnamurchan Peated Sherry Butt

Peated Sherry Butt 16% Lochlea 1st Fill Bourbon Barrel

1st Fill Bourbon Barrel 15% Nc’Nean 1st Fill Bourbon Barrel

1st Fill Bourbon Barrel 18% Raasay Peated Chinkapin Barrel

Der Rest von 14% ist der Grain aus Port Dundas, gereift in einem Refill Bourbon Barrel.

Die englischsprachige Beschreibung auf der Webseite liest sich so:

“a smoky-sweet dram of sea spray and campfire, layered with teriyaki and bacon richness, and warming spice that leads to a gentle finish of cream, peach, and barley biscuit.”

Der Turntable Spirits: Track 07 – Born to Be Wild ist auf 1800 Flaschen limitiert und wurde mit 53% vol. Alkoholstärke ohne Kühlfiltration und ohne Farbstoffe abgefüllt. Im Onlineshop von Turntable kostet er 94,95 Euro plus den leider bei Importen aus UK üblichen schmerzhaften Nebengeräuschen, aber wenn Sie ein ganz kleines wenig Geduld aufbringen können, wird er über den Importeur Kirsch Import sehr bald auch in Deutschland erhältlich sein (dauert dem Vernehmen nach keine Woche mehr). Wir werden dann natürlich frisch darüber berichten..