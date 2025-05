whic. de veröffentlicht letzte Abfüllung der beliebten Serie Lost Worlds: Ein Edradour aus dem Bourbonfass

Mit dem Hidden, einem 12 Jahre alten Edradour aus einem 1st Fill Bourbonfass, geht die beliebte Serie „Lost Words“ von whic.de standesgemäß zu Ende. Er ist ab sofort – und solange vorrätig – im Onlineshop von whic.de erhältlich. Die Verlinkung auf ihn finden Sie im nachstehenden Presseartikel:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

SELTENER GENUSS: EDRADOUR AUS DEM BOURBONFASS

Letzte Abfüllung der beliebten Serie Lost Worlds veröffentlicht

Bremen, 07.05.2025 -Heute beglücken die Whiskyprofis von whic Liebhaber von bourbonfassgereiften Single Malts mit einem besonderen Schatz: einem 12 Jahre im First Fill Bourbonfass gelagerten Edradour. Die Brennerei gilt als kleines Juwel der Highlands und setzt vor allem auf Sherry- und Weinfässer zur Reifung. Mit dem Lost Worlds Hidden können Genießer den Hausstil nun in Kombination mit süßen, hellfruchtigen Bourbonaromen in perfekter Trinkstärke entdecken. Ungefärbt und nicht kühlgefiltert bietet diese Abfüllung die Chance auf ein authentisches Aromenerlebnis, die auf jeden Fall genutzt werden sollte.

Im Fokus stehen intensive Zitrus- und Gebäcknoten. Das Mundgefühl ist prickelnd und cremig. Saftige Zitrone, Ingwer und helle Fruchtkonfitüre werden von geschmeidigem Karamell ummantelt. Dahinter lassen sich Kräuter- und Holzaromen blicken. Rund und sehr lecker – wie von einem Edradour zu erwarten.

Nur 273 Flaschen gab das Barrel #201 her – diese sind ab sofort exklusiv bei whic erhältlich: https://whic.de/lost-worlds

„Dieser Single Malt erinnert ein bisschen an ein sommerliches Picknick im Obstgarten. Ich bin total froh, dass wir dieses Bourbonfass von Edradour entdeckt haben und nun mit anderen Whiskyliebhabern teilen können. Dafür ist dieser Whisky einfach wie gemacht.“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Über die Serie Lost Worlds

Für die Lost Worlds Serie von whic werden leckere, nicht rauchige Whiskys aus Bourbonfässern von Signatory bei einer angenehmen Trinkstärke von 46% Vol. abgefüllt. Dank der klassischen Reifung lassen sich die unterschiedlichen Hausstile wenig bekannter oder unterschätzter Brennereien zu erschwinglichen Preisen erforschen. Natürlich sind die Lost Worlds Whiskys weder kühlgefiltert noch gefärbt. So kann jeder Tropfen sein volles Aromenpotenzial ausschöpfen. Vollendet werden die Flaschen mit eindrucksvollen Motiven vergessener, dystopischer Welten.