whic.de: Neuer Mannochmore 12yo aus dem Bourbonfass in der Lost-Worlds Serie

Mit einem zwölf Jahre alten Mannochmore erfreut heute whic.de Whiskygenießer, die einen Bourbonfass-Whisky zu schätzen wissen. Der auf 290 Flaschen limitierte Whisky ist in Trinkstärke von 46% vol. abgefüllt – und hat einen fairen Preis, wie whic.de in der nachfolgenden Presseaussendung schreibt:

SONNIGES WHISKY-JUWEL VON MANNOCHMORE

Die Bourbonfass-Whisky-Serie Lost Worlds geht weiter

Bremen, 17.10.2024

Heute veröffentlicht whic bereits die dritte vanillesüße Whiskyperle ihrer Bourbonfass gereiften Serie Lost Worlds. Herrlich leicht präsentiert sich der 12 Jahre gereifte Mannochmore Single Malt Whisky. Lost Worlds Forgotten eröffnet die seltene Möglichkeit, den Hausstil der beeindruckend großen Brennerei zu erforschen. Blumig-frisch und sanft wie eine zarte Brise – die Einzelfassabfüllung überzeugt von der ersten Sekunde.

Das First Fill Bourbonfass #2635 ergänzt sahnige Vanille, grünen Apfel und Limetten-Käsekuchen. Dazu gesellen sich geröstete Mandeln und Kräuter. Dieser süße Single Malt Scotch macht einfach Spaß. Am besten lässt er sich in geselliger Runde mit Freunden genießen – denn er ist zugänglich und lädt mit einer hervorragenden Trinkstärke von 46% Vol. zum gemeinsamen Entdecken der Aromen ein. Noch dazu mit einem fairen Preis.

Es lohnt sich, sich sofort eine Flasche dieser limitierten Leckerei zu ergattern. Nur 290 Flaschen gab das Fass her. Diese gibt es nun exklusiv bei whic.de: https://whic.de/lost-worlds

„Der Mannochmore ist ein schöner Whisky zum Probieren in geselliger Runde. Auch Whisky-Einsteiger finden einen leichten Zugang, sodass dem gemeinsamen Genuss nichts im Wege steht.“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Über die Serie Lost Worlds

Für die Lost Worlds Serie von whic werden leckere, nicht rauchige Whiskys aus Bourbonfässern von Signatory bei einer angenehmen Trinkstärke von 46% Vol. abgefüllt. Dank der klassischen Reifung lassen sich die unterschiedlichen Hausstile wenig bekannter oder unterschätzter Brennereien zu erschwinglichen Preisen erforschen. Natürlich sind die Lost Worlds Whiskys weder kühlgefiltert noch gefärbt. So kann jeder Tropfen sein volles Aromenpotenzial ausschöpfen. Vollendet werden die Flaschen mit eindrucksvollen Motiven vergessener, dystopischer Welten.