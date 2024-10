Die neuen Bottlings des unabhängigen Abfüller James Eadie Ltd. kommen in die Schweiz. Die Abfüllungen der Core Whiskys und der diesjährigen Herbstserie sind jetzt im Fachhandel in der Deutsch- und Westschweiz erhältlich, drei dieser Bottlings stellt der Schweizer Importeur Los Hermanos in seiner Presseaussendung näher vor:

Die Core Whiskys von James Eadie sind jetzt in der Schweiz erhältlich

James Eadie ist ein unabhängiger Whisky-Abfüller mit Wurzeln im 19. Jahrhundert. Zu dieser Zeit war James Eadie Bierbrauer und der grösste private Abfüller von Whisky in Grossbritannien und besass über 300 Pubs in London und Umgebung. James Eadie produziert heute ausschliesslich Single Cask- und Small Batch-Perlen und wird von seinem Ur-Ur-Enkel Rupert Patrick geführt. In den letzten Jahren wurde mit verschiedenen Kombinationen von Single Malts und Holzarten experimentiert, um das richtige Gleichgewicht zwischen Holz und Spirituose zu finden.

Teaninich 11Y – Highland Single Malt Scotch Whisky, 70cl 48.3%

Finished in European Oak Malaga Hogshead

Mit frischen Noten von Aprikose, Pfirsich, Mango und Papaya. Im Geschmack cremig, dick und vollmundig mit herzhaften Aromen von karamellisiertem Zucker und Kamille. Im Abgang Matcha-Grüntee-Käsekuchen mit Clotted Cream und Aprikosen.

Dailuaine 10Y – Speyside Single Malt Scotch Whisky, 70cl 48.3%

Finished in European Oak Oloroso Sherry Hogshead

Mit reichen, fruchtigen Aromen von eingekochten Pflaumen und Rhabarber verbunden mit dunkler Schokolade, Rosinen, Kardamom und Zimt sowie einem Hauch von altem Leder. Im Geschmack weich und samtig mit saftigen Pflaumen, Nektarinen und geschmolzener Mandelbutter und umamiartige Noten von Zimt und Nelken. Im Abgang Schokoladenpudding – mit einer Prise Chili, Kardamom und Anis.

Dazu kommen 9 neue Bottlings durch den Importeur Los Hermanos Gmbh in die Schweiz und werden bald im Fachhandel in der Deutsch- und Westschweiz erhältlich sein. In der Herbstserie überrascht James Eadie mit speziellen bekannten wie auch raren Whisky Abfüllungen. Darunter befinden sich wunderschöne Whisky von den Destillerien Ben Nevis, Bennrines, Caol Ila, Craigellachie, Glenlossie, Mannochmore, Royal Brackla und Strathclyde. Laut Rupert Patrick, der Ur-Ur-Enkel von James Eadie ist der Verkauf im UK-Market sehr gut gestartet, speziell zu erwähnen ist dabei der Lowland Single Grain von Strathclyde Destillerie.

Strathclyde 19yo Lowland Single Grain Scotch Whisky, 70cl 61.1%

Cask : 367502 | Bottles : 315

Finish : 28 Mt. First-Fill European Oak Oloroso Butt (Sherry Cask)

Distilled : 2005 | Bottled : 2024

Nase: Barbecue-Sauce, Leder, Orangenzeste und etwas Zartbitterschokolade mit einer Prise Salz

Geschmack: Zartbitterschokolade, Karamell, Kirschfondant mit einem Hauch von Umami-Worcestersauce und zerstossenem Pfeffer darunter

Abgang: Dunkles Karamell, Preiselbeeren und Schokolade mit einer sanften Würze von Nelken

Importeur: www.los-hermanos.ch