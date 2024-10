Trick or peat, so heißt es am kommenden Halloween bei der Edradour Distillery mit der Ballechin Halloween-Edition. Die rauchig-torfigen Variante ihres Highland Malts wartete 13 Jahre, um nun in einer Auflage von 666 Flaschen am 31. Oktober zu erscheinen.

Mehr zur Ballechin Halloween-Edition in der Pressemitteilung, die wir von Kirsch Import erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Ballechin in der schrecklich limitierten Halloween-Edition

Stuhr, 17.10.2024 Edradour und ihr rauchiger Zweig Ballechin gehören in die Riege der legendären Lieblings-Brennereien vieler Scotch-Fans. Auch, weil die Highland Single Malts in ursprünglichster Form hergestellt werden. Zu Halloween geben die Spinnen des Lagerhauses genau 666 gruselig-torfige Flaschen Ballechin frei, die nichts für schwache Nerven oder Gaumen sind.

Bildnachweis: Kirsch Import

1825 gegründet, hatte Edradour wechselnde Besitzer – von der New Yorker Mafia bis zu Andrew Symington, dem Kopf hinter Signatory Vintage, im Jahr 2002. Doch schon immer rangiert die Marke in der Beliebtheitsskala von Single-Malt-Fans weit oben. Denn: Whisky in seiner ursprünglichsten Form herstellen – das machte die in den Highlands östlich von Pitlochry gelegene Brennerei unter Scotch-Fans zur Legende. Als eine von wenigen Brennereien des Landes produzierte „Scotland’s Little Gem“ ihren Single Malt noch bis 2018 ausschließlich in den alten Farmgebäuden. Teils mit Geräten, die mehr als 100 Jahre auf der Uhr haben und die so sonst kaum mehr bei der Whiskyproduktion im Einsatz sind. Das hat sich auch nach der abgeschlossenen Erweiterung um Edradour II nicht geändert. Unter der Marke Ballechin füllt die kleine Brennerei ihre torfigsten Single Malts ab, gebrannt aus Malz mit mindestens 50 ppm Rauchanteil.

Bildnachweis: Kirsch Import

Ballechin Halloween-Edition

Destilliert in nebelschweren Vollmondnächten, überzieht der Ballechin 2010/2024 die Sinne wagemutiger Genussmenschen mit undurchdringlichen Rauchschwaden. Die schrecklich limitierte Halloween-Edition wurde 13 düstere Jahre lang in Eichenholzfässern aus den gruseligsten Wäldern gelagert, mit Zaubersprüchen bedeckt und in den spinnwebigsten Ecken des Lagerhauses versteckt. Nun ist der torfige Geist der Highland-Brennerei in 666 gespenstischen Flaschen gefangen. Wer sich traut, kann ihn am 31. Oktober befreien. Trick or peat!

Ballechin 2010/2024 – Peated

Highland Single Malt Scotch Whisky

Limited Edition Halloween 2024

Bildnachweis: Kirsch Import

Herkunft: Schottland, Highlands

Alter: 13 Jahre

Fasstyp: Bourbon Casks

Abgefüllte Flaschen: 666

Alkoholgehalt: 46,6% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

UVP: 84,90 Euro