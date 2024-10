Morgen und übermorgen findet die neuste Auflage des Vienna Whisky Festival statt. Am 18. und 19. Oktober öffnet das MuseumsQuartier Wien wieder seine Tore, letzte Restkarten für das Festival und die Masterclasses sind online unter www.spiritsfestivals.at erhältlich.

Was Sie bei dieser Messe erwartet, das können Sie untenstehend nachlesen:

Vienna Whisky Festival 2024: Ein Hochgenuss für Entdecker*innen

Whisky-Vielfalt und spannende Einblicke im MuseumsQuartier Wien

Am 18. und 19. Oktober, öffnet das MuseumsQuartier Wien wieder seine Tore für das Vienna Whisky Festival. Whisky-Liebhaber*innen und Interessierte können sich auf ein einzigartiges Erlebnis freuen und hunderte Whisky-Sorten aus aller Welt kennenlernen – von klassischen schottischen Single Malts über irischen Whiskey bis hin zu exklusiven Abfüllungen aus Japan, den USA, aber auch Österreich.

© Alexander Felten

Mit dabei sind renommierte Destillerien, die besondere Raritäten und limitierte Abfüllungen präsentieren. Besucher*innen haben die einmalige Gelegenheit, nicht nur verschiedene Whiskys zu probieren, sondern sich auch mit Expert*innen über Aromen, Herstellungsmethoden und Trends der Branche auszutauschen.

Einblicke in die Welt des Whiskys – Masterclasses

Neben der Verkostung an den Ständen bieten die Masterclasses des Festivals wertvolle Einblicke in die Welt des Whiskys. Diese geführten Verkostungen, die rund eine Stunde dauern, ermöglichen es den Teilnehmer*innen, tief in die Geheimnisse der Spirituose einzutauchen. Internationale Expert*innen teilen ihr Wissen über die Herkunft und Herstellung des Whiskys.

© Alexander Felten

Ein besonderes Highlight ist das exklusive Luxury Tasting von The Macallan. Hier können Kenner*innen und Genießer*innen besondere Whiskys verkosten, deren Flaschen einen Wert von zehntausend Euro haben. Die Masterclasses sind ein Muss für alle, die ihre Whisky-Kenntnisse vertiefen und außergewöhnliche Aromen entdecken möchten.

Ein Festival zum Genießen und Verweilen

Das Vienna Whisky Festival ist nicht nur eine Messe, sondern auch ein Ort der Begegnung und des Genusses. In den gemütlichen Lounge-Bereichen haben die Besucher*innen die Möglichkeit, sich in entspannter Atmosphäre über ihre Verkostungserlebnisse auszutauschen. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt.

Eine Gelegenheit, die man nicht verpassen sollte

Das Vienna Whisky Festival ist für alle, die sich für Whisky interessieren, ein Muss. Letzte Restkarten für das Festival und die Masterclasses sind online unter www.spiritsfestivals.at erhältlich.

