Aktuelle News der Destillerie Haider

Sehr viel Neues kann die Destillerie Haider in ihrer heutigen Presseaussendung berichten. Unter anderem erhielten Abfüllungen der älteste Whiskydestillerie Österreichs hohe Auszeichnungen bei der Falstaff Spirits Trophy, innerhalb des Projekts Selected Single Cask kann die Brennerei eine ausgewählte Sonderabfüllung vorstellen, sowie auch weitere neue Bottlings des Waldviertler Whisky J.H..

Mehr Details und weitere Neuigkeiten in der Pressemitteilung der Destillerie Haider:

WALDVIERTLER WHISKY J.H. AUSGEZEICHNET, LIMITIERTE ABFÜLLUNGEN SELECTED SINGLE CASK & KONZEPT DURCH KUNDENUMFRAGE BESTÄTIGT

Destillerie Haider von FALSTAFF ausgezeichnet

Streng limitiert: SELECTED SINGLE CASK erstmalig als Fassanteil oder Einzelflasche verfügbar

Dein eigenes Whiskyfass: Wertanlage oder besondere Geschenkidee

Limited Editions: Oraffee und Whisky-Advent

Neue Konzeptideen für Whiskyerlebniswelt von Kunden bestätigt

Ausblick auf das große Jubiläumsjahr 2025

DER GESCHMACK HEIMISCHER WHISKYTRADITION

Hohe Auszeichnung bei FALSTAFF für Destillerie Haider

Die Falstaff Spirits Trophy ist sowohl in der heimischen Spirituosenszene ein renommierter Wettbewerb, genießt aber auch international hohes Ansehen. Hohe Bewertungen der Destillerie Haider, Österreichs ältester Whiskydestillerie, bestätigen den internen Anspruch des heimischen Spitzenbetriebs. Die Fachjury bewertete in diesem Jahr den ORIGINAL RYE WHISKY J.H., welcher mit 91 von 100 Punkten bewertet wurde, und den DARK RYE MALT PEATED J.H. der mit 93 Punkten ausgezeichnete wurde, und damit die höchste Punktzahl überhaupt unter allen Einreichungen hatte.

Ausgezeichnet: ORIGINAL RYE WHISKY J.H. (41% Vol.)

Für den Whisky werden 60% ungemälzter Roggen und 40% Gerstenmalz verwendet. Nach dem Destillieren lagerte er für 8 Jahre in einem Eichenfass aus heimischer Eiche. Die Abfüllung ist der Klassiker aus der Destillerie und seit dem Beginn 1995 die meistverkaufte Sorte.

Für die Fachjury hatte der Original Rye Whisky J.H., Kraftvolle, dunkle, fast rauchig-medizinische Töne, getreidig-krautig, dahinter viel würziges Fass, Vanille und Karamell. Im Mund ebenso würzig und fassbetont, charakteristische Roggenwürze, leicht medizinisch-krautige Note. Intensives Finish.

Ausgezeichnet: DARK RYE MALT PEATED J.H. (46% Vol.)

Der Whisky wird aus 100% dunkel geröstetem Roggenmalz hergestellt und mit lokalem Torf zusätzlich geräuchert. Gelagert wurde er 7 Jahre in einem gebrauchten Süßweinfass aus der Region. Die Fachjury beschreibt den Whisky wie folgt: Erdige Noten mit Rauch, Pumpernickel und Honigsüße in der Nase, Zunächst sehr süß am Gaumen, bevor Minze und der kalte Rauch die Oberhand gewinnen. Das Finish erdig, rauchig und mit subtilen Fruchtnoten.

SELECTED SINGLE CASK: Streng limitiert, signiert und nummeriert

Ausgewählte Sonderabfüllung als Fassanteil oder Einzelflasche

In der Destillerie Haider wurde von den heimischen Whiskypionieren persönlich ein erstes, sogenanntes, SELECTED SINGLE CASK ausgewählt, das ab sofort als Fassanteil oder als Einzelflasche verfügbar ist.

Für das innovative Projekt, der Destillerie Haider wurde als erstes Fass ein ORIGINAL RYE WHISKY J.H., 10 years ausgewählt. Jede Flasche mit exklusivem Etikett und von Jasmin Haider Stadler signiert und nummeriert. Die Abfüllung ist limitiert auf 354 Flaschen und vor Ort in der Destillerie oder über den Onlineshop verfügbar.

WHISKY ALS WERTANLAGE

Eigenes Whiskyfass für Investoren und Whiskyliebhaber

Welcher Whiskyliebhaber träumt nicht von seinem eigenen Whiskyfass?

Wer mit dem „flüssigen Gold“ eine Investition in die Zukunft machen will, kann auch aus den verfügbaren Fässern sein individuelles Fass auswählen und abfüllen lassen. Whisky als Wertanlage unterliegt als stabile Anlage weniger Schwankungen als Aktienmärkte. “Die Investition in Whisky lohnt sich nicht nur finanziell, sondern bietet auch die Möglichkeit, eine Passion zu verfolgen”, so Haider-Stadler. “Whisky hat einen Platz im Herzen von Investoren, genauso wie in den Herzen von Menschen, die nach einzigartigen Geschenkideen suchen.”

LIMITED EDITIONS: NEUE ABFÜLLUNGEN DER DESTILLERIE HAIDER

Whiskyadvent und Oraffee

Eines der beliebtesten Produkte aus der Destillerie wird als exklusive Limited Edition neu aufgelegt: der Oraffee, ein Orangen-Kaffee-Likör, der ab sofort verfügbar ist. Der Likör mit 25% Vol. überzeugt mit seinen fruchtigen Noten, die eine aufregende Ergänzung zu den tiefen, intensiven Kaffeearomen bilden. Die zarten Zitrusnoten der Orange harmonieren perfekt mit den kräftigen Kaffeebohnen. Hervorragend geeignet als Digestif, Zutat in Cocktails oder für die besondere Note in Kaffeespezialitäten.

Eine weitere Besonderheit ist der Original Rye Whisky J.H. Adventkalender, der mit „24 Schluck bis Weihnachten“ den Advent ganz besonders werden lässt. Beide verfügbar im Onlineshop der Destillerie: shop.waldviertlerwhisky.at

NEUE KONZEPTE IN DER WHISKYERLEBNISWELT

Kundenumfrage bestätigt den richtigen Weg

Mit dem neuen Tastingraum, dem Whiskywohnzimmer, hat die Whiskyerlebniswelt und Destillerie einen besonderen Ort für besondere Genussmomente geschaffen. Künftig sollen dort nicht nur Tastings und Spezialverkostungen im Rahmen einer geführten Tour durch den Betrieb stattfinden, sondern auch die Möglichkeit geschaffen werden ein Tasting vor Ort als ergänzendes, individuelles Rahmenprogramm für Events zusammenzustellen.

Eine aktuelle Online-Kundenumfrage*, die der Betrieb seit Sommer durchführt, bestätigt die neuen Wege, die die Whiskyerlebniswelt eingeschlagen hat. Über 70% der Befragten gaben an, dass sie an ausführlich kommentierten Tastings interessiert sind und bereit sind dafür auch eineinhalb oder bis zu 3 Stunden vor Ort zu sein (60%).

Außerdem wurde bestätigt: Herbstzeit ist Whiskyzeit – 74% gaben an, die Erlebniswelt im Herbst besuchen zu wollen. Wo der Betrieb noch Potential sieht sind die Individualbesucher. Der Großteil der Befragten gab an Ausflüge mit 1-2 Personen (34%) bzw. mit 2-4 Personen (55%) zu planen. „Hier werden wir noch etwas nachschärfen, und versuchen die Faszination Whisky noch individueller und flexibler erlebbar zu machen“, so Jasmin Haider-Stadler.

Auch soll versucht werden die Informationsvermittlung zum Thema Produktion, Herstellung und Lagerung interaktiver zu gestalten. 76% gaben an, an solchen Informationen besonders interessiert zu sein.

*Die Online-Umfrage ist aktuell noch nicht abgeschlossen und daher noch nicht repräsentativ.

EIN MEILENSTEIN FÜR DIE ÄLTESTE WHISKYDESTILLERIE ÖSTERREICHS

30 Jahre Whiskydestillerie Haider & 70. Geburtstag von Johann Haider

Die älteste Whiskydestillerie Österreichs, die Destillerie Haider, feiert im kommenden Jahr ein doppeltes Jubiläum: 30 Jahre Leidenschaft, Handwerk und Tradition in der Whiskyherstellung sowie den 70. Geburtstag des Gründers Johann Haider.

Seit der Gründung im Jahr 1995 hat sich die Destillerie als Pionier auf dem österreichischen Whiskymarkt etabliert und durch kontinuierliche Innovation und höchste Qualität nationale und internationale Anerkennung erlangt.

Johann Haider, der 70-jährige Visionär hinter der Destillerie, hat mit seiner Leidenschaft und seinem unermüdlichen Einsatz die österreichische Whiskykultur nachhaltig geprägt. Was als mutiges Projekt, gemeinsam mit seiner Frau Monika begann, ist zu einer Erfolgsgeschichte geworden, die ihresgleichen sucht.

Der heimische Vorzeigebetrieb feiert das Doppeljubiläum mit einer Reihe von Sonderabfüllungen oder Neuvorstellungen, die im Laufe des Jahres präsentiert werden. Besondere Tastings dazu sind in Planung.