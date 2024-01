Hohe Bewertungen für Destillerie Haider – und ein Plus bei den Besucherzahlen

Mit viel Optimismus und vor allem neuen Ideen blickt die Waldviertler Destillerie Haider in das neue Jahr. In der Whisky Bible von Jim Murray hat man hohe Bewertungen erhalten und auch die Besucherzahlen haben sich im Vorjahr positiv entwickelt. Für Besucher hat man einiges Neues geschaffen, und auch bei den Abfüllungen darf man sich 2024 auf Interessantes aus der österreichischen Whiskybrennerei freuen.

HOHE BEWERTUNGEN FÜR DESTILLERIE HAIDER

Mit hohen internationalen Bewertungen und einem leichten Plus bei den Besucherzahlen, im vergangenen Jahr, startet die Destillerie Haider, Österreichs älteste Whiskydestillerie, ins neue Jahr. Innovative Projekte für Besucher und Whiskyliebhaber läuten das kommende Jahr ein.

Wirtschaftlich will sich die Destillerie in einem gesunden Rahmen entwickeln. Wie schon in den letzten Jahren, will man Handel und Onlinevertrieb weiter ausbauen. Beim Ausflugstourismus setzt man weiterhin auf Individualität und will dem Gast mit dem Aus- und Umbau der Erlebniswelt die ganze Vielfalt von Whisky spüren, schmecken und auch sehen lassen.

Jedes Jahr wird mit Spannung die Veröffentlichung von Jim Murray’s Whisky Bible erwartet, in der der einflussreiche und renommierte Fachautor über 4.000 Whiskys aus der ganzen Welt verkostet und bewertet. Mit dabei auch wieder die Abfüllungen der Destillerie Haider, die sich über ein durchwegs positives Ergebnis freuen darf und die „Krönung“ zu den „Könige des österreichischen Roggen-whiskys„. Bis zu 95 von 100 möglichen Punkte erzielten die Abfüllungen. Eine detaillierte Auflistung der bewerteten Whiskys ist auf der Homepage zu finden.

Ein solches Standing im internationalen Vergleich gibt Aufwind für den Start ins kommende Jahr. „Außerdem haben wir ein neues Konzept erstellt, mit dem wir Whiskykennern und -liebhabern den Geschmack von Whisky näherbringen wollen. Wir geben dem Geschmack ein völlig neues Gesicht.““,

freut sich Jasmin Haider-Stadler, Destillateurin und Geschäftsführerin des Familienbetriebes.

WHISKYWOHNZIMMER & GESUNDES WACHSTUM

Die Destillerie beweist einmal mehr Weitblick mit neuen Umbaumaßnahmen im Betrieb, um auf die Veränderungen im Tourismus zu reagieren.

„Tourismus muss neu gedacht werden“, weiß die Geschäftsführerin. Im letzten Jahr konnte ein leichtes Plus bei den Besucherzahlen erzielt werden. Der Ausflugsgast setzt aber vermehrt auf Individualität und besondere Angebote. Darauf reagiert die Whiskyerlebniswelt nicht nur mit neu entwickelten Packages für Reisegruppen, mit Partnerbetrieben aus der Region, sondern auch mit neuen Tastingkonzepten. So können etwa durch den Umbau des 1.000 Eimer Whiskylagers zu einem „Whiskywohnzimmer“, auch größere Gruppen in den Genuss einer Spezialverkostung kommen.



Stellplätze für Wohnmobile oder eine PV Anlage, um den internen Energieverbrauch abzudecken, wurden im vergangenen Jahr bereits erfolgreich umgesetzt.

WHISKY ALS STABILE WERTANLAGE

Das Thema Whisky als stabile Wertanlage, ist in den letzten Monaten immer wieder in aller Munde und auch die heimischen Destillerien reagieren auf diesen Trend. Die 1. Whiskydestillerie Österreichs bietet die Möglichkeit ein ganzes Whiskyfass oder einen Fassanteil, als Investition zu erwerben.



Ein richtungsweisendes Projekt, dass unter dem Namen Selected Single Cask im Herbst eingeführt wurde. Der Verkauf des Fassanteiles erfolgt in Form einer edlen Münze die stellvertretend für den entsprechenden Fassanteil steht.

THE NEW FACE OF WHISKY

Mit „The new face of whisky” setzt der Vorzeigebetrieb einen neuen Akzent. Die Aromen und Tastingnotes der Abfüllungen bekommen ein Aussehen.

„So wollen wir die Komplexität von Whisky und seine Vielfalt auf neue Art und Weise zeigen“,

erklärt Haider-Stadler.Ab Jänner soll jeden Monat ein neues Gesicht vorgestellte werden. Die Gesichter wurden mit Hilfe einer KI (Künstliche Intelligenz) erstellt.