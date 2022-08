Tag des österreichischen Whiskys: Destillerie Haider und Whisky-Erlebniswelt in Roggenreith öffnen ihre Türen

Und noch eine Meldung zum Tag des Österreichischen Whiskys am 13. August 2022 haben wir heute erhalten: Auch die Destillerie Haider und die Whiskyerlebniswelt haben an diesem Tag die Türen für Besucher kostenlos geöffnet.

Details zum Programm und Infos zum Whiskytrail, der nach amerikanischen Vorbild ab sofort die österreichischen Whiskybrennereien verbindet, finden Sie nachfolgend:

TAG DES ÖSTERREICHISCHEN WHISKYS: Die Whiskyerlebniswelt öffnet ihre Türen

Am 13. August 2022 findet wieder der TAG DES ÖSTERREICHISCHEN WHISKYS statt. Ins Leben gerufen wurde der Tag von der Austrian Whisky Association (AWA), die auf die Initiative hin von Jasmin Haider-Stadler 2012 gegründet wurde. An diesem Tag können Interessierte in den Mitgliedsbetrieben in ganz Österreich unterschiedliche Programme erleben und die selbst hergestellten Whiskys verkosten. Auch der AWA-Blend, ein gemeinsamer Whisky aller AWA-Betriebe, steht zum Degustieren bereit. So wie in der Destillerie Haider und Whisky-Erlebniswelt in Roggenreith, wo bei einem TAG DER OFFENEN TÜR gratis geführte Touren durch die Destillerie und die Whiskylager angeboten werden. Gegen einen Aufpreis, kann man sich außerdem durch das gesamte Sortiment der Brennerei und die heimischen AWA Whiskys probieren.

Tag der offenen Tür zum Tag des Österreichischen Whiskys

Auch dieses Jahr steht der zweite Samstag im August im Zeichen des österreichischen Whiskys. Nicht nur weil da gerade Getreideerntezeit ist, sondern weil die Austrian Whisky Assoziation (AWA) den zweiten August jedes Jahres zum Tag des Österreichischen Whiskys erklärt hat. Die AWA wurde vor genau zehn Jahren auf die Initiative hin von Jasmin Haider-Stadler, welche die Whiskydestillerie Haider im Waldviertel leitet, gegründet. Jasmin Haider-Stadler und die AWA sehen ihre Aufgabe in der Stärkung der Wertschätzung für Whisky und der Förderung der österreichischen Whiskykultur im In- und Ausland. Der gemeinsame Auftritt der Betriebe nach außen steht dabei im Mittelpunkt und unterstreicht die Individualität der einzelnen Destillerien.

Wen dieser Tag zu mehr angeregt hat, der folgt dem AWA-Whiskybotschafter Roland Graf nach. Er hat sich auf den Weg gemacht und alle Mitgliedsbetriebe erkundet. Entstanden ist der ÖSTERREICHISCHE WHISKYTRAIL. Der Verein der österreichischen Whiskymanufakturen lädt Whiskyfans ein, den Trail selbst zu besuchen. Individuelle Routen, Ausflugs- und Nächtigungstipps, Insiderwissen und vieles mehr gibt es zu entdecken. Mehr Infos zum Whiskytrail gibt es hier.

Details zur Whiskyerlebniswelt gibt es unter waldviertlerwhisky.at