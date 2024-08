Vienna Whisky Festival – Die erfolgreiche Whisky-Messe geht im Museumsquartier in die nächste Runde

Schon zum vierten Mal findet in das Vienna Whisky Festival statt – diesmal vom 18. bis 19. Oktober in einer der schönsten Event-Locations Wiens: dem Museumsquartier. Der Veranstalter hat uns Infos zur Veranstaltung gesendet – und den Hinweis, dass die Tickets dafür ab sofort im Vorverkauf erhältlich sind. Den Link dazu finden Sie in der nachfolgenden Presseaussendung:

Vienna Whisky Festival – Die erfolgreiche Whisky-Messe geht in die nächste Runde

Die vierte Ausgabe des Vienna Whisky Festivals findet am 18. und 19. Oktober im MuseumsQuartier statt. DIE Top-Location im Herzen der Stadt Wien öffnet ihre Tore für alle Whisky-Enthusiast*innen und die, die es noch werden wollen. Hunderte Whisky-Sorten aus aller Welt werden präsentiert und nationale sowie internationale Expert*innen geben an den Ständen und in eigenen Masterclasses Einblicke in die spannende Welt dieser Spirituose.

Wien wird im Herbst 2024 ein Wochenende lang zur Whisky Hochburg Europas. Es will schon was heißen, wenn das Who is who der Whiskyproduktion im MuseumsQuartier zur Verkostung lädt. Liebhaber*innen der torfigen, rauchigen oder wahlweise auch malzigen Spirituose kommen hier definitiv auf ihre Kosten. All´ jene die erst auf den Geschmack kommen möchten, können sich gut und gerne durch hunderte Sorten kosten oder zumindest darüber erfahren. Von den traditionellen schottischen Single Malts über irischen Whiskey bis hin zu Whiskys aus Japan, den USA, aber auch außergewöhnlichen Ländern und aus Österreich. Das Vienna Whisky Festival bringt die ganze Welt des Whiskys an einem einzigartigen Ort zusammen.

Ein besonderes Highlight sind die Masterclasses – rund einstündige von Expert*innen geführte Verkostungen. Dies ist eine großartige Gelegenheit, das Wissen rund um einzelne Marken zu erweitern und sich mit den Vortragenden, aber auch mit dem interessierten Publikum auszutauschen und sich über die neuesten Entwicklungen und Trends in der Welt des Whiskys zu informieren.

Das Vienna Whisky Festival macht Whisky erlebbar. Eine Rarität im Glas, einen Hauch Sehnsucht im Sinn, gepflegte Konversation, stimmungsvolles Ambiente, gemütliche Lounge-Bereiche und beste Stimmung – wer das sucht, macht sich am 18. und 19. Oktober auf ins MuseumsQuartier und genießt. Cheers!

Tickets für das Vienna Whisky Festival sind ab sofort auf der offiziellen Website www.spiritsfestivals.at erhältlich. Die bisherigen Festivals waren immer ausverkauft. Es empfiehlt sich demnach zeitgerecht Tickets zu sichern!

Websites: www.spiritsfestivals.at

Facebook: https://www.facebook.com/spirits.festivals

Instagram: https://www.instagram.com/spirits.festivals/?hl=de