Am 5. und 6. April 2024: 88 Whisky Marken werden beim Vienna Whisky Festival präsentiert

Am kommenden Wochenende findet in Graz die nächste österreichische Whiskymesse statt, zwei Wochen darauf, am 5. und 6. April 2024, folgt dann das Vienna Whisky Festival in der Ottakringer Brauerei. Neben zahlreichen Ständen gibt es wieder Verkostungen, und auch für das kulinarische Wohl ist wie schon bei der letzten Veranstaltung dort bestens gesorgt.

Was Sie nach Ostern im 16. Wiener Gemeindebezirk auf dem Brauereigelände erwartet, können Sie hier nachlesen

Die vielfältige Welt des Whiskys in Wien!

88 Whisky Marken werden beim Vienna Whisky Festival präsentiert

Am 5. und 6. April 2024 ist es so weit: Wien wird wieder zum internationalen Whisky-Hotspot. Im Rahmen des Vienna Whisky Festivals werden 88 Marken von Whisky-Produzent*innen aus aller Welt in der Ottakringer Brauerei vorgestellt. Bei spannenden Vorträgen und geführten Verkostungen werden tiefe Einblicke in die Welt des Whiskys gewährt. Ein Fixtermin für alle Whisky-Kenner*innen und die, die es noch werden wollen.

„Es ist DIE Gelegenheit für Gäste neue Abfüllungen zu entdecken, große Marken zu verkosten und mit Aussteller*innen und anderen Genießer*innen ins Gespräch zu kommen. Hier trifft sich das Who-is-Who der Whiskywelt“,

so Initiator und Geschäftsführer Nicolas Hold.

Knapp 90 Marken aus Schottland, Irland, USA, aber auch vielen weiteren Ländern wie Finnland, Australien, Taiwan, Dänemark usw. werden im Rahmen der Whisky-Messe präsentiert. Auch die aufstrebenden Whisky-Destillerien aus Österreich werden vertreten sein. Sowohl Kenner*innen als auch Neulinge kommen auf den Geschmack und finden in der Vielzahl des angebotenen Whiskys neue Aromen, Geschmäcker und Marken, die sie faszinieren.

Bei sogenannten Masterclasses kann das Wissen rund um das Thema Whisky erweitert und tief in die Welt der Marken eingetaucht werden. Internationale und nationale Brand Ambassador und Expert*innen laden zu exklusiven Verkostungen in separaten Räumlichkeiten ein, wo sie ihr umfangreiches Wissen über die Herstellung, die Geschichte und die Besonderheiten verschiedener Whisky-Marken teilen. Abgerundet wird die stimmige Atmosphäre des Whisky Erlebnis in der Ottakringer Brauerei durch einen großen Food & Bar-Bereich, wo auch Whisky-Cocktails gemixt werden. Zusätzlich findet ein kostenloser Cocktail-Workshop statt, der sich ganz dem Monkey Shoulder Whisky widmet und Cocktail-Enthusiasten die Möglichkeit bietet, ihr Können zu perfektionieren.

Der Vorverkauf für das Vienna Whisky Festival ist bereits im Gange. Drei der fünf Eintritt-Slots für das Vienna Whisky Festivals sind bereits ausverkauft. Karten können online unter www.spiritsfestivals.at erworben werden. Neben Einzelkarten werden auch ermäßigte Gruppentickets (5+1 gratis) angeboten.

