Wien wird 2x im Jahr zum internationalen Whisky Hotspot

Wien etabliert sich wieder als Veranstaltungsort für international besetzte Whiskymessen: Nach dem Vorjahreserfolg hat man sich auch 2024 dazu entschlossen, 2x im Jahr eine breit aufgestellte Whiskymesse zu veranstalten: am 5. und 6. April 2024 das Vienna Whisky Festival in der Ottakringer Brauerei und am 18. und 19. Oktober 2024 das Vienna Whisky Festival im Museumsquartier Wien.

Mehr zu beiden Terminen und den Programmen dort in der nachfolgenden Presseinfo:

Wien wird zum internationalen Whisky Hotspot

Vienna Whisky Festival lädt zweimal im Jahr zur Verkostung

Wer Whisky liebt, verbringt den 5. und 6. April 2024 in der Ottakringer Brauerei und den 18. und 19. Oktober 2024 im Museumsquartier Wien. Dort dreht sich jeweils zwei Tage lang alles um die einzigartige Spirituose, die ihre Wurzeln vermutlich in mittelalterlichen Klöstern hat und aus dem Gällischen übersetzt so viel wie Wasser des Lebens bedeutet.

Nicolas Hold, Initiator und Geschäftsführer des Veranstalters HSG Events:

„Das Vienna Whisky Festival ist eine einzigartige Gelegenheit für Gäste sich über Trends auszutauschen, neue Abfüllungen zu entdecken, große Marken und Newcomer zu verkosten und mit Aussteller*innen und Genießer*innen ins Gespräch zu kommen.“

Whisky hat Geschichte, und zwar eine, um deren Wurzeln sich Irland und Schottland seit Jahrhunderten zanken. Das Getränk, welches sogar den Engeln munden soll, ist – da sind sich Fans einig – eben etwas Besonderes. Angel´s Share wird der Anteil an Whisky genannt, der während der Lagerung im Fass verdunstet und, das ist zumindest erwiesen, für die oxidative Reifung sorgt. Wahrhaft überirdisch ist auch der Preis, den Liebhaber*innen mitunter bereit sind für die köstliche Substanz zu bezahlen. Immerhin wechselte 2019 eine Flasche „The Macallan 1926 Fine and Rare“ für stolze 1,5 Millionen Pfund den Besitzer. Wer sein Geld also in Whisky anlegen möchte, ist vielleicht gar nicht schlecht beraten. Was sich für Whisky-Liebhaber*innen jedenfalls auszahlt, ist ein Besuch des Vienna Whisky Festivals. Dort mischen sich Raritäten und Produkte renommierter Marken unter Newcomer und spezielle Abfüllungen. Es geht ums Entdecken, Genießen, um Wissensaustausch und darum eine gute Zeit zu haben, während man sich ganz dem Whisky, seinen Herstellungsbedingungen und Verarbeitungsmöglichkeiten hingibt.

Whisky soweit das Auge reicht

Was aus vergorener Getreidemaische alles werden kann, ist schon beeindruckend. Sich durch die Geschmacksvielfalt von malzig, über rauchig bis torfig zu kosten auch. Im Frühjahr und im Herbst bietet Wien zwei wunderbare Gelegenheiten dazu. Am 5. und 6. April 2024 unter dem historischen Gebälk der Wiener Ottakringer Brauerei und am 18. und 19. Oktober 2024 im einzigartigen Ambiente des Museumsquartier trifft sich alles, was in der Whisky Welt Rang und Namen und alle, die sie kennenlernen möchten. Dazu gibt es kulinarische Köstlichkeiten, musikalische Untermalung, stillvolles Ambiente, niveauvolle Gespräche und hunderte Sorten Whisky aus aller Welt. Hier werden Sehnsüchte geweckt oder Vorlieben bestätigt, Altbewährtes kann geprüft und Neues verkostet werden. Die Gäste erwartet auch spannende Tastings und Masterclasses, wo nationale und internationale Expert*innen in geführten Verkostungen tiefe Einblicke in die Welt der Whisky-Marken geben.

Der Vorverkauf für die Vienna Whisky Festivals hat bereits gestartet. Karten sind online unter www.spiritsfestivals.at erhältlich. Neben Einzelkarten werden auch Gruppentickets (5+1 gratis) angeboten.

