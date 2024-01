Sie werden wohl wie jedes Jahr sehr begehrt sein, daher hat es auch Sinn, sich jetzt bereits um die Karten dafür zu kümmern: Die Master Classes der THE VILLAGE im März in Nürnberg sind jetzt online ersichtlich und ab sofort auch buchbar.

Infos zur Messe und die Möglichkeit, die Master Classes über den Ticket Shop zu bestellen, bietet Ihnen dieser Artikel hier – und weil die Master Classes auf der Ticket-Seite dann doch leider etwas versteckt sind, haben wir Ihnen die drei PDFs für den leichteren Überblick als Service an den Presseartikel angehängt:

THE VILLAGE Nürnberg – Master Classes jetzt im Vorverkauf

Die Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE findet am 9. und 10. März (Pre-Opening am 8. März) in der Messe Nürnberg statt. Im Mittelpunkt von THE VILLAGE steht Whisk(e)y in all seinen Nuancen: 2.800 verschiedene Whisk(e)ys aus aller Welt werden hier präsentiert. Die THE VILLAGE-Master Classes laden dazu ein, Wissen zu vertiefen, Raritäten zu verkosten und sich mit Experten und Ambassadors auszutauschen. Die Plätze für die Master Classes sind begrenzt, die Tickets gibt es bereits jetzt im THE VILLAGE-Ticketshop.

Whiskey-Messe Nürnberg, The Village, 2023. Foto: Timm Schamberger

Nürnberg – Die exklusiven Master Classes finden an allen Messetagen statt und bieten neben dem Messegeschehen die fachliche Tiefe für Kenner und Genießer. In den Master Classes werden Raritäten und Kostbarkeiten namhafter Hersteller vorgestellt, Ambassadore und Produzenten sind teilweise persönlich mit vor Ort. Die Experten laden in den Master Classes beispielsweise zur Whisky- oder Rum-Weltreise ein. Darüber hinaus können Whisk(e)ys aus verschiedenen Fässern und unterschiedlichsten Ländern sowie New Spirits verkostet werden. Neben dem fachlichen Angebot rund ums Whisk(e)y und R(h)um werden erstmals am Sonntag, 10. März, „Meat Tastings“ angeboten, bei denen verschiedene Bratwürste oder Steaks von RömerBEEF verkostet werden können. Die Tickets für die Master Classes sind im Vorfeld der Messe über den THE VILLAGE- Ticketshop unter www.whiskey-messe.de erhältlich.

THE VILLAGE 2024 – Die Highlights

Die 2.800 verschiedenen Whisk(e)ys, die bei THE VILLAGE präsentiert werden, kommen aus der ganzen Welt nach Nürnberg, der Fokus liegt dieses Mal auf Schottland und seiner Whisky-Kultur, so ist auch die THE VILLAGE Limited Edition ein klassischer,

schottischer Whisky von der jungen Lindores Abbey Distillery, die an einem traditionsreichen Standort der Whisky-Geschichte zu finden ist. THE VILLAGE öffnet bereits am Vorabend der Messe, am Freitag, 8. März, zum Pre-Opening. Sammler auf der Suche nach Raritäten sollten hier die Augen offen halten. Bei Live-Musik und in gemütlicher Atmosphäre stimmen sich Besucher und Aussteller auf die kommenden Messetage ein.

Die fast 150 Aussteller von THE VILLAGE kommen aus rund 30 Ländern, um ihre Whisk(e)ys in Nürnberg zu präsentieren. Darunter finden sich wertvolle Raritäten, beliebte Klassiker, spannende Neuentdeckungen und vielversprechende New Spirits. Für Kenner und Genießer ist THE VILLAGE daher ein wichtiger Termin im Jahreskalender, um Orientierung zu finden, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und um Freunde und Bekannte wieder zu treffen.

Whiskey-Messe Nürnberg, The Village, 2023. Foto: Timm Schamberger

Mehr als ein Getränk – Szenetreffpunkt in Nürnberg

Die gemütliche Atmosphäre von THE VILLAGE wird durch Live- Musik, Lifestyle-Artikel und das kulinarische Angebot getragen. Die Whisk(e)y-Messe findet erstmals in der modernen Tageslichthalle 3C des Messezentrums Nürnberg statt. Auf dem Marktplatz in der Halle finden die Besucher Mode und Accessoires, Lifestyle- Produkte sowie Kilts und Geschenkideen. Das kulinarische Angebot trägt mit Haggis, Guinness und Scones zum authentischen Flair bei. THE VILLAGE feierte 2013 Premiere und gilt mittlerweile als großer jährlicher Treffpunkt der europäischen Whisk(e)y-Szene.

R(h)um-Messe Nürnberg PUEBLO DEL RON

Rum ist nicht gleich Rum: die fachkundige Herstellung und die Verwendung bester Zutaten beeinflussen Geschmack und Aussehen der Spirituose. Das Ergebnis ist eine große Vielfalt an R(h)ums. Darüber hinaus sind die Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Zutaten – anders als beim Whisk(e)y – hier sehr groß, so gibt es vielzählige R(h)um-Cocktails. Die Wahl der passenden Grund-Spirituose spielt dabei eine wichtige Rolle. Die R(h)um- Messe PUEBLO DEL RON präsentiert rund 250 verschiedene R(h)ums. Die Experten, Produzenten und Importeure geben vor Ort Orientierung in dem breiten Angebot und liefern Tipps für den neuen Lieblings-Drink.

LA BODEGA

Unter dem Titel „LA BODEGA“ gibt es bei THE VILLAGE ein kleines Angebot an Sherry und Portweinen. Diese spielen gerade für die Fasslagerung von Whisk(e)y eine wichtige Rolle und so ergänzen

Port und Sherry-Anbieter auch in diesem Jahr das Portfolio von THE VILLAGE.

THE BBQ VILLAGE mit Grill-Seminaren

Der Angebotsbereich THE BBQ VILLAGE stimmt auf die Grillsaison ein, hier gibt es Grillzubehör sowie hochwertige Grills. Natürlich wird bei THE VIlLAGE auch angegrillt, die Profis verraten dabei nützliche Tricks.

Aktuelle Informationen und Tickets unter www.whiskey-messe.de. Der Zutritt zur Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE ist erst ab 18 Jahren gestattet.