Der deutsche unabhängige Abfüller Dram Way (hinter ihm steht der Vlogger Malte Schweia) hat die Veröffentlichung seiner Herbstabfüllungen angekünndigt – ein rauchiger Islay-Whisky, ein Blended Malt von sechs Brennereien und ein 13 Jahre alter Auchroisk. Alle drei Abfüllungen sind sofort im Webshop von Dram Way erhältlich – Details zu Ihnen hier bei uns:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Der Dram Way Herbst Outturn ist da! Neues aus der Experimental Series, Rauchiges von Islay und ein Blended Malt

Der unabhängige Abfüller Dram Way bringt seine neuen Whiskys auf den Markt! Von spannenden Finishes bis hin zu klassisch gereiften Whiskys ist für jede/n Genießer/in etwas dabei!

Für alle, die rauchige Whiskys mögen, gibt es im Outturn den „Quintessential Islay“. Dieser Whisky wurde 2017 an der Südküste Islays destilliert und reifte ausschließlich in einem Ex-Bourbon Cask. Abgefüllt wurde der Whisky am 16.10.2024 mit einer Fassstärke von 55,5% vol. Das Aromenprofil wird von hellen Steinfrüchten, Zitrusfrucht und selbstverständlich auch dem typischen Islayrauch bestimmt.

Wenn es etwas weniger Rauch sein soll, dann trifft der „A gently peated fruit dream“ ins Schwarze. Dieser Blended Malt wurde mit Whiskys aus sechs Brennereien kreiert, welche für 9 bis 13 Jahre reifen konnten. Sein Finish erhielt der Blend in einem Moscatelfass, welches zuvor rauchigen Bunnahabhain enthielt. Das Ergebnis ist ein whiskygewordener Spaziergang auf einer Streuobstwiese mit einem feinen Hauch von Rauch. Abgefüllt wurde der Blended Malt in natürlicher Fassstärke von 47% vol.

Ganz ohne Rauch kommt die dritte Abfüllung aus der Experimental Series aus. Der 13 Jahre alte Auchroisk erhielt ein Finish in einem Mavrodaphne Cask. Dieser griechische Likörwein hat dem Whisky satte Aromen von roten Früchten mitgegeben, die man sonst eher von PX-Lagerungen erwartet. Der Whisky erscheint, wie für die Serie üblich, im Set zusammen mit dem Likörwein, sodass alle Interessierten den genauen Einfluss des Finishes erkunden können!

Die Abfüllungen des Herbst Outturns 2024 sind seit dem 16. Oktober 2024 über die Internetseite https://www.dramway.de zu erwerben.