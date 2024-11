Der unabhängige Abfüller Dram Way (hinter ihm steht Malte Schweia, auch bekannt auf Youtube) bringt vor Weihnachten zwei Abfüllungen von Islay auf den Markt, die ab heute, Sonntag, auf der Webseite des Abfüllers erhältlich sind.

Worauf Sie sich dabei freuen können, hat Malte in der untenstehenden Pressemitteilung zusammengefasst:

Weihnachten steht vor der Tür! – Unabhängiger Abfüller Dram Way bringt zwei neue Abfüllungen auf den Markt!

Der unabhängige Abfüller Dram Way bringt seine beiden letzten Abfüllungen des Jahres auf den Markt

Christmas Malt 2024

Auch 2024 setzt Malte Schweia die Tradition einer Weihnachtsabfüllung fort: Der Christmas Malt 2024 lockt Genießer:innen wieder mit allen Aromen des Weihnachtsfestes.

Der Whisky wurde 2017 in einer nicht näher genannten Brennerei an der Südküste Islays destilliert und am 18.11.2024 in Fassstärke von 51,5% vol. abgefüllt. Der Whisky erhielt ein Finish in Tawny, Ruby und Rosé Portwein Fässern und überzeugt so durch eine Mischung aus rotfruchtigen und rauchigen Aromen.

Ein Biest von Islay

Zeitgleich mit der Weihnachtsabfüllung erscheint mit dem The Beast of Corryvreckan noch ein zweiter Single Cask Whisky. Das „Biest“ stammt auch von der Südküste Islays, wurde 2019 destilliert und mit 46,2% vol. abgefüllt. Sein Finish erhielt dieser Single Malt in einem Marsalafass. Aromatisch ist der Name Programm! Nach einer eingehenden Honigsüße kommen trockene Raucharomen hervor, welche kaum zu bändigen sind. Ein ausdrucksstarker Vertreter von Schottlands bekanntester Whiskyinsel!

Beide Abfüllungen sind seit dem 24. November 2024 direkt über die Internetseite des Abfüllers https://www.dramway.de zu erwerben.

