Suntory Whisky Toki: Zeitlose Eleganz trifft auf modernen Lifestyle (mit Highball-Rezept)

Zum Wochenende übermittelt uns Suntory Global eine kleine Anregung dazu, um für einige Momente in den klassisch urbanen Lifestyle des Toki, dem Blend aus Whiskys der Hakushu-, der Yamazaki- und der Chita Destillerie von Suntory, einzutauchen. Und wie gelänge das besser als mit dem Toki Highball, der nicht nur in Japan überaus beliebten Art, Whisky zu genießen?

Alles, was Sie dazu wissen müssen, finden Sie nachstehend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Suntory Whisky Toki: Zeitlose Eleganz trifft auf modernen Lifestyle

Frankfurt am Main, 22. November 2024 – Suntory Whisky Toki von House of Suntory ist nicht einfach nur ein Whisky – er lädt ein zu einer Entdeckungsreise des Wesens Japans. „Toki“ bedeutet im Japanischen „Zeit“, und genau darum geht es: Die perfekte Balance zwischen Tradition und Moderne. Toki verbindet das reiche Erbe von The House of Suntory mit einem innovativen Twist und schafft einen Blended Whisky, der sowohl mutig als auch zeitlos ist. Mit jedem Schluck wird man direkt ins vibrierende Herz Tokios versetzt. Toki fängt die unverwechselbare Energie der Stadt ein – eine Fusion aus Tradition und Moderne, die Tokios einzigartige Atmosphäre prägt. Hier trifft meisterhafte Handwerkskunst auf futuristische Urbanität, pulsierend zwischen Rhythmus, Licht und Schatten. Toki verkörpert genau diesen Vibe: Vielseitig und voller raffinierter Nuancen, spiegelt er die Harmonie und Dynamik des japanischen Stadtlebens wider.

Mit Noten von Basilikum, grünem Apfel und würzigem Ingwer erinnert sein Geschmack an die vielfältigen Aromen der Straßenmärkte und die lebendige Atmosphäre der Stadt. Toki verbindet die Klarheit und Frische japanischer Zutaten, mit einem Hauch von Raffinesse und Energie, die sich wie die Lichter Tokios bei Nacht entfaltet. Diese Fusion spiegelt sich nicht nur im Geschmack wider, sondern auch im Design: Die minimalistische, rechteckige Flasche und das einzigartige Etikettendesign symbolisieren das perfekte Zusammenspiel von Eleganz und Innovation. Das ikonische Kanji-Logo erinnert stolz an die Handwerkskunst, die hinter jeder Flasche Toki steckt – ein Whisky, der Japans Seele in sich trägt.

TASTING NOTES:

Farbe : Klar Gold

: Klar Gold Nase : Basilikum, grüner Apfel, Honig

: Basilikum, grüner Apfel, Honig Gaumen : Grapefruit, grüne Trauben, Pfefferminze, Thymian

: Grapefruit, grüne Trauben, Pfefferminze, Thymian Abgang: Subtil süß und würzig, mit einem Hauch von Vanille, Eiche, weißem Pfeffer und Ingwer

Toki ist ein Blend aus sorgfältig ausgewählten Whiskys der weltberühmten Hakushu-, der Yamazaki- und der Chita Destillerie von Suntory. Er wurde auf traditionelle Weise nach Suntorys „Art of Blending“ kreiert. Daher weist er alle Eigenschaften auf, die für einen Suntory-Blend typisch sind: eine exquisite Ausgewogenheit, Harmonie und Einheit.

Ein preisgekrönter authentischer, japanischer Whisky, der die Goldmedaille bei der International Spirits Challenge (ISC) 2024 erhielt.

Der passende Drink, der die Vielseitigkeit und Eleganz des Whiskys auf besondere Weise hervorhebt, ist der Toki Highball – ideal für Genießer!

Toki Highball – das Rezept:

Schritt 1: Ein Longdrinkglas mit Eis befüllen.

Schritt 2: 40 ml gekühlten Toki einfüllen und mit dem Eis verrühren.

Schritt 3: 120 ml gekühltes Sodawasser langsam an der Seite des Glases heruntergießen.

Schritt 4: Mit einem Barlöffel einmal von unten nach oben umrühren.

Schritt 5: Anschließend mit einer Grapefruitzeste garnieren.

In Berlin wurde der Toki gebührend gefeiert – bei der „Night Out with Toki“, einem Event, das die Hauptstadt um eine unvergessliche japanische Note bereicherte. Die Gäste konnten sich auf traditionell japanische Snacks, eine Arcade-Maschine für authentische Vibes und coole Überraschungen freuen, während sie drei spannende Variationen des Toki HIGHBALLs ausprobieren und in die japanische Welt abtauchen durften. Vor dem Event gab es einen exklusiven Workshop mit House of Suntory Brand Ambassador Daniel Schöll und Konstantin Hennrich, Inhaber Stairs Bar, in dem ausgewählte Barkeeper lernten, wie man den Toki HIGHBALL auf drei unterschiedliche Weisen aromatisiert – dadurch war geschmacklich für jeden etwas dabei.

Der Signature-Drink Toki HIGHBALL verkörpert die perfekte Verschmelzung von Tradition und Moderne, die Toki auszeichnet – ein stilvoller Begleiter für besondere Momente. Zu finden ist der Toki bei ausgewählten Händlern wie z.B. EDEKA, REWE und Online-Händlern wie AMAZON und/oder whisky.de

Weitere Informationen finden sich auf www.house.suntory.com/toki-whisky