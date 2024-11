Mit dem neuen Single Malt einer Destillerie in Süd-Islay bringt der unabhängige Abfüller myBar by David Gran einen knapp siebenjährigen Whisky mit einem Alligator-Char-Finish in der für ihn üblichen Kleinstauflage auf den Markt – ein winterlicher Genuss nicht nur für Rauch-Fans.

Was es über den Single Malt, der ab sofort im Webshop des Abfüllers verfügbar ist, weiters zu sagen gibt, lesen Sie hier:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neuer Single Malt Whisky von myBar by David Gran: South Islay 2017/2024 Heavy Charred Oak Finish

Perfekt für die kalte Jahreszeit: Der unabhängige Abfüller David Gran präsentiert mit seinem neuesten Whisky, dem South Islay 2017/2024 – Heavy Charred Oak Finish, eine Abfüllung, die Whisky-Liebhaber garantiert begeistern wird. Mit seinen rauchigen Noten und einer raffinierten Fassreifung ist dieser Single Malt eine Hommage an die legendäre Whiskyinsel Islay – und ein echtes Highlight für den Winter.

David Gran ist seit knapp fünf Jahren als unabhängiger Abfüller tätig. Mit seinem Label myBar by David Gran startete er zunächst mit fassgereiften Cocktails, bevor er sein Portfolio um Single Malts, Grains und Rum erweiterte. Mittlerweile reifen knapp 60 ausgewählte Fässer in einem historischen Weinkeller aus dem 16. Jahrhundert im malerischen Wangen im Allgäu.

Als ehemaliger Bartender versteht Gran, wie man Spirituosen mit Charakter und Tiefgang kreiert. Jede Abfüllung ist ein handverlesenes Unikat, das die Vielseitigkeit und Ǫualität seiner Fässer widerspiegelt.

Der South Islay 2017/2024 ist ein knapp 7 Jahre gereifter Single Malt Scotch Whisky. Nach seiner Hauptreifung in einem Bourbonfass erhielt er ein Finish in einem stark ausgebrannten Weißeichenfass (Char Level 4), auch bekannt als Alligator-Char. Dieses Fass verleiht dem Whisky eine faszinierende Tiefe mit intensiven Aromen von dunkler Schokolade und Vanille, die perfekt mit der rauchigen DNA der Südküste Islays harmonieren.

Single Malt Whisky Soth Islay 2017/2024 Heavy Charred Oak Finish Alkoholgehalt: 53,9% Vol.

Preis: 79,90€/0,5L

Shoplink: https://davidgran.de/produkt/southislay-2017-hcnewoak/

Tastingnotes:

Aroma:

Der Whisky verströmt ein intensives Aroma von cremiger Vanille, das auf kräftigen, kühlen, aschigen Rauch trifft und ihm eine markante Tiefe verleiht. Hinzu kommen würzige Noten, dunkle Schokolade und kräftiges Eichenholz, die dem Duft eine harmonische Mischung aus Süße und Erdigkeit verleihen.

Geschmack:

Im Geschmack zeigt sich der Whisky intensiv rauchig und torfig, begleitet von erdigen Tönen und einer kräftigen Würze, die ihm Charakter verleiht. Eine dezente Süße mit Anklängen von mildem Karamell und Zartbitterschokolade rundet das Profil harmonisch ab.

Finish:

Der Abgang ist langanhaltend und verwöhnt den Gaumen mit einer buttrigen, cremigen Süße, die sanft verweilt. Ein angenehmer, voller Rauch begleitet die Aromen bis zum Schluss und sorgt für ein harmonisches, tiefes Finish.