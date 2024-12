Großer Christmas Release bei myBar by David Gran

Auch der kleine unabhängige Abfüller myBar aka David Gran (klein bezieht sich dabei vor allem auf die geringen Auflagen von maximal 20 Flaschen) hat sich für Weihnachten einige interessante Releases einfallen lassen, die er heute bei uns mit einer Aussendung vorstellt:

Mit dabei sind 5 Whiskys, 4 davon Single Malts und teilweise mit einem schönen, weihnachtlichen Bezug.

David Gran, der Kopf hinter myBar reift in seinen inzwischen über 60 Fässern in einem ehemaligen Weinkeller im Allgäu vor allem Single Malt Whisky, aber auch Rum und Gin.

Whisky Experiment No. 1 Amaretto Cask Finish

Passend zu Weihnachten kommt die neue Whisky Experiment Reihe von myBar an den Start. Dabei ist nicht nur der Look mit blauen Etiketten und Wachssiegeln etwas verändert, sondern die größte Änderung ist wohl, dass diese Abfüllungen im Gegensatz zu den bisherigen, in Trinkstäke daher kommen.

Bei der ersten Abfüllung hat man sich an ein Amaretto Fass gewagt, was dem Blended Whisky ganz feine Noten von Marzipan verliehen hat.

Preis: 49,90€/0,5 Liter Alkoholgehalt: 47,7 % Vol.

David´s Weihnachts Whisky: Secret Distillery 2020/2024 Glühwein Fass Finish

Der zweite, perfekt zu Weihnachten passende Whisky ist diesmal ein Single Malt Whisky aus einer unbekannten Brennerei, welcher bevor seinem Einzug in David´s Fasslager in einem Bourbon- und einem New Oak Fass gereift wurde.

Im Allgäuer Fasskeller reifte der Whisky dann in einem saisonal passenden Glühwein Fass. Dieser Winzerglühwein konnte dem Whisky neben einer kräftigen Fruchtigkeit feine Tannine, leichte Beeren- und Orangennoten mitgeben.

Preis: 69,90€/0,5 Liter Alkoholgehalt: 50,2% Vol.

Secret Campbeltown, 2016/2024 peated, Rum Cask Finish

Mit diesem Whisky gibt´s von myBar auch endlich einen Single Malt aus der legendären Whisky-Stadt mit dem gewissen Funk in Ihren Malts. Und diesen Versprüht auch die Abfüllung, die ein Finish in einem Rum Fass erhalten hat, in welchem vor dem Rum ein Moscatellikörwein lag. Also eine gewisse karibische Honigsüße die hier auf den Rauch-Funk aus Cambeltown trifft.

Preis: 99,90€/0,5 Liter Alkoholgehalt: 55,5% Vol.

Secret Lowland Distillery 2017/2024 Sake Fass Finish

Experimentell geht es weiter, denn auch aus dieser Whiskyregion gab es bisher noch keine Abfüllung von myBar by David Gran. Und mit dieser Abfüllung fängt man direkt spannend an. Der Single Malt stammt aus einer relativ jungen Brennerei in den schottischen Lowlands.

Dort wurde er für 7 Jahre in einem Bourbon Fass gereift, bevor er in das Allgäuer Fasslager einziehen und ein Finish im außergewöhnlichen Sake Fass erhalten durfte. Dies hat dem milden, runden Whisky ein paar schön fruchtige, aber auch Umami Noten verpasst.

Preis: 79,90€/0,5 Liter Alkoholgehalt: 57,0% Vol.

Glentauchers Distillery 2012/2024 Tepranillo Fass Finish

Direkt aus der Speyside stammt dieser Single Malt Whisky, der in der Glentauchers Distillery, im Whiskyherzen Schottlands gebrannt wurde und die ersten 12 Jahre in einem Bourbon Fass verbracht hat. Anschließend wurde der Whisky in einem ehemaligen Tempranillo Rotweinfass gefinished. Das hat dem Whisky kräftige Fruchtnoten verpasst, perfekt für alle, die rotweinfassgereifte Whiskys lieben.

Preis: 82,90€/0,5 Liter Alkoholgehalt: 53,0% Vol.

Die Whiskys findet Ihr ab jetzt im Online Shop von myBar by David Gran: https://davidgran.de/product-category/whisky/