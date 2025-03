April-Release bei myBar by David Gran

Wie immer in der für diesen Abfüller typischen Mini-Auflage erscheinen die drei Whiskys, die den April-Release des unabhängigen Abfüller myBar by David Gran bilden. Alle Details sowie die Bestellmöglichkeiten finden Sie in der Aussendung, die wir erhalten haben:

April-Release: myBar by David Gran präsentiert neue exklusive Abfüllungen!

Der unabhängige Abfüller myBar by David Gran sorgt erneut für Aufsehen in der Whisky-Szene. Pünktlich zum April-Start präsentiert der ehemalige Mixologe eine Auswahl neuer, außergewöhnlicher Abfüllungen. Drei erlesene Whiskys und ein charakterstarker Rum haben in seinem Fasslager gereift und stehen nun für Genießer bereit.

Die neuen Whisky Abfüllungen im Überblick:

Tomatin 2016 Amontillado Finish

Single Malt Whisky

Dieser Single Malt aus den schottischen Highlands wurde 2016 destilliert und reifte zunächst

über acht Jahre in einem ehemaligen Bourbon-Fass. Anschließend erhielt er in David Grans

Fasslager ein Finish in einem Amontillado-Sherry-Fass, das dem Whisky eine elegante

Fruchtigkeit und eine harmonische Verbindung aus leichten, fruchtigen Noten und dunklen

Fruchttönen verleiht.

Tastingnotes

Aroma: reife Aprikose, Mirabelle, kandierte Ananas, feine Würze, Muskat, weißer Pfeffer

Geschmack: vollmundig, reife Birne und Aprikose, dezente Süße

Abgang: langanhaltend mit schöner Kombination aus Süße und Würze

Alkoholgehalt: 56,0% Vol.

Preis: 84,90€/0,5L

Majestic Speyside 2011 PX Sherry Finish

Single Malt Whisky



Dieser Speyside Single Malt stammt aus einer der renommiertesten Brennereien Schottlands.

Nach 14 Jahren in einem Oloroso-Sherry-Fass erhielt er ein besonderes Finish in einem Pedro-

Ximénez-Sherry-Fass. Dieses verleiht ihm eine intensive Tiefe mit dunklen Fruchtnoten und

betont den typischen Charakter der Speyside-Region.

Tastingnotes

Aroma: reife Brombeeren, schwarze Kirschen, Brombeeren, schöne Würze, dunkle Schokolade

Geschmack: saftige, dunkle Beeren, Piemont-Kirschen, schöne Würze, dunkle Schokolade,

Eichenholz

Abgang: langanhaltend, wärmend, schöne, langsam abklingende Süße

Alkoholgehalt: 54,6% Vol.

Preis: 99,90€/0,5L

Whisky Experiment No. V 2018 Oloroso Sherry Finish

Blended Malt Whisky



Dieser Blended Malt vereint Destillate aus verschiedenen schottischen Brennereien. Der jüngste

Bestandteil stammt aus dem Jahr 2019 und reifte zunächst in Bourbon- und Sherry-Fässern. Ein

anschließendes Finish in einem Oloroso-Sherry-Fass hebt die fruchtigen Nuancen hervor und

rundet das Profil dieses einzigartigen Whiskys harmonisch ab.



Tastingnotes

Aroma: facettenreich, subtil maritim, rote Johannisbeeren, Himbeeren, fein süße Vanille

Geschmack: ausgewogene Süße, cremiger Honig, leichte Vanille, fein salzige Note

Abgang: mittellanges, mineralisch-süßes Finish

Alkoholgehalt: 44,7% Vol.

Preis: 49,90€/0,5L

Mit diesen Neuveröffentlichungen setzt myBar by David Gran seine Philosophie fort, spannende

und außergewöhnliche Abfüllungen anzubieten, die sowohl Fans als auch Neulinge der Whisky-

Welt begeistern.

Weitere Informationen unter: https://davidgran.de/shop/