Exklusiv im Webshop von THE CASKHOUND: 12-jähriger Tullibardine mit Oloroso Finish – ein Festtagsschmankerl für Genießer!

Ausschließlich im Webshop von The Caskhound gibt es seinen Weihnachtswhisky – einen 12 Jahre alten Tullibardine, der 15 Monate lang in einem Oloroso Sherry Cask gefinisht wurde.

Die ausführlichen Tasting Notes zu ihm und wie Sie ihn für sich sichern können, lesen Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung:

Alle Jahre wieder überrascht THE CASKHOUND-Mastermind Tilo Schnabel die geneigten Whiskyfans mit ganz besonderen Weihnachtsabfüllungen – und dieses Jahr hat „Santa Schnabel“ besonders tief in seinen prall gefüllten Abfüllungssack gegriffen. Das Ergebnis? Ein 12-jähriger TULLIBARDINE Single Cask, der im First Fill Oloroso Quarter Cask gefinisht wurde und mit kraftvollen 55,5 % Vol. aufwartet. Dieses XMAS EXCLUSIVE ist ab dem 15. Dezember 2024 nur im Webshop von THE CASKHOUND erhältlich. Jetzt heißt es also schnell sein und sich eine der nur 163 Flaschen sichern!

A true Christmas Dram: vielschichtig, festlich, unwiderstehlich

Der charakterstarke Highland Malt stammt aus einer der renommiertesten Brennereien Schottlands, und verbrachte über 10 Jahre im klassischen Ex-Bourbon Cask, bevor ihm ein 15-monatiges Finish im erstbefüllten Oloroso Quarter Cask zuteil wurde. Der besonders intensive Kontakt zum Destillat sorgte für eine verführerische Aromenfülle: süß und fruchtig, mit lebendigen Aromen von Candys, Orangen & Pfirsichen, untermalt von Tabak und intensiver Würze. Florale Eleganz, ein Hauch Salzkaramell und ein langer, harmonisch trockener Abgang machen ihn besonders. Wir meinen: ein Dram wie das perfekte Weihnachtsgebäck, von dem man einfach nicht genug bekommt …

Das perfekte Geschenk (auch an sich selbst)

Mit seinem vielschichtigen Charakter, der humorvollen Label-Illustration von Lana Mathieson und der limitierten Auflage ist dieser TULLIBARDINE nicht nur das ideale Geschenk für Whiskyfreunde, sondern auch ein Highlight für die eigene Sammlung. Aber Achtung: Diese Webshop-Exklusivität ist so schnell weg wie der letzte Weihnachtskeks.Also, ran an die Tastatur und sicher dir Dein Fläschchen!

XMAS EXCLUSIVE: TULLIBARDINE

Highland Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre alt (2012/2024) • 55,5 % ABV Natural Cask Strength

Matured in a Refill Ex-Bourbon Cask + Finished for 15 months in a First Fill Oloroso Quarter Cask

Auflage 163 Flaschen (0,7 l) à 66,66 Euro (UVP)

Nose: Ein lebendiges Bouquet, das mit süßen Aromen von Fruchtgummi und Kirschbonbons eröffnet, und von einer intensiven, kräuterstarken Würze durchzogen wird. Florale Anklänge verleihen der Komposition eine elegante Leichtigkeit, während ein unerwarteter Hauch von Pappkarton und Bratensauce mit etwas Preiselbeeren für interessante Gegensätze sorgen. Im Hintergrund treten süße Vanillekipferl hervor, harmonisch ergänzt von weinigen Aromen, die an gereifte Dessertweine erinnern.

Palate: Die Süße kandierter Orangen verschmilzt mit dem leicht bitteren Charakter von angebranntem Toffee, was einen intensiven Auftakt schafft. Walnüsse bringen eine erdige, nussige Tiefe, während kräftige Würze und dunkle Schokolade das Geschmacksprofil dominieren. Ein leicht trockenes Mundgefühl unterstreicht die Struktur, während die Fruchtigkeit von Orangen-Pfirsich-Likör eine spannende Balance schafft. Nussplätzchen und ein Hauch von Salzkaramell sorgen für süß-salzige Akzente, und subtile Tabaknoten fügen eine würzig-rauchige Eleganz hinzu.

Finish: Der Abgang ist von beeindruckender Länge und geprägt von würzigen Facetten, die von süßem Karamell-Shortbread begleitet werden. Schokoraspel und ausgeprägte Eichenwürze verleihen Tiefe, bevor ein recht trockenes Finish die Aromen harmonisch ausklingen lässt.

Auch diese Abfüllung von THE CASKHOUND kam in natürlicher Fassstärke und Färbung sowie nicht kühlfiltriert in die Flasche. Der Whisky wird ab Sonntag, den 15. Dezember 2024 exklusiv und nur in unserem Webshop unter www.thecaskhound.de/shop erhältlich sein.

Eine Liste unserer ausgewählten Handelspartner finden Sie ebenfalls unter www.thecaskhound.de – oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachrichten zu neuen Bottlings zu verpassen.