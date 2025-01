Ab heute, Sonntag, sind beim unabhängigen Abfüller myBar by David Gran drei neue Bottlings erhältlich, die ersten für dieses junge Jahr – wie immer in der für diesen Abfüller typischen Mini-Auflage. Es handelt sich dabei um einen Lowlander mit White Port Finish, einen South Islay mit Moscatel Finish und eine Ardmore, der ein Tequila Finish erhielt.

Mehr zu den Bottlings und die Bezugsquelle nachfolgend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

JANUAR WHISKY RELEASE BEI MYBAR BY DAVID GRAN

Das neue Jahr beginnt bei myBar by David Gran mit einem aufregenden Auftakt: Der unabhängige Abfüller und passionierte Mixologe präsentiert gleich drei neue Single Malts in seinem ersten großen Outturn des Jahres.

Die drei Whiskys, allesamt aus renommierten schottischen Brennereien, erhielten ihr außergewöhnliches Finish in drei unterschiedlichen Fassarten im allgäuer Fasskeller.

SINGLE MALT WHISKY LOWLAND 2016/2025 WHITE PORT FINISH

Den Anfang macht ein acht Jahre alter Single Malt aus den Lowlands. Dieser wurde zunächst in einem ehemaligen Bourbon Fass und wurde anschließend in einem White Port Fass gefinished. Dieses Fass steuert zarte gelbe Fruchtnoten und eine leichte Süße bei, die den ohnehin milden Charakter des Whiskys wunderbar ergänzt.

FACTS:

Destilliert: 13.04.2016

Abgefüllt: 04.01.2025

Alkoholgehalt: 56,2% Vol. Inhalt: 500ml

Preis: 79,90€

TASTINGNOTES

Aroma:

Der Whisky besticht durch ein fruchtiges und süßes Aroma, das von einer angenehmen Frische getragen wird. Zarte Noten von gelben Früchten wie reifen Mirabellen treffen auf die feine Cremigkeit von weißer Schokolade.

Geschmack:

Der Geschmack startet mit einem intensiven Antritt und frischen Fruchtnoten. Danach entfalten sich feine Kräuternoten, die durch die Süße von sonnengereiften Aprikosen ergänzt werden und dem Whisky eine ausgewogene Tiefe verleihen.

Abgang:

Der Abgang ist mittellang und von einer angenehmen Fruchtigkeit geprägt, die den sanften Charakter des Whiskys wunderbar abrundet.

SINGLE MALT WHISKY ARDMORE 2012/2025 TEǪUILA FINISH

Der zweite Single Malt kommt aus der Ardmore Distillery in den schottischen Highlands und zeigt, dass kräftig rauchige Whiskys nicht nur von Islay kommen müssen. Sein intensiver, torfiger Rauch wurde durch eine Reifung in einem Islay-Whisky-Fass zusätzlich verstärkt.

Das Finish in zwei Tequila-Fässern der renommierten Porfidio-Brennerei aus Mexiko verleiht dem Whisky eine spannende Würze und Noten tropischer Früchte. Die Kombination aus rauchiger Kraft und tropischer Frucht macht diesen Highland Single Malt zu einem echten Highlight.

FACTS:

Destilliert: 2012

Abgefüllt: 02.01.2025

Alkoholgehalt: 55,6% Vol. Inhalt: 500ml

Preis: 79,90€

TASTINGNOTES

Aroma:

Das Aroma wird von warmem Holzofenrauch getragen, der sofort an gemütliche Abende erinnert. Würzige Noten verbinden sich mit feinen Anklängen tropischer Früchte, während ein Hauch von gebrannten Mandeln für eine angenehme Süße sorgt.

Geschmack:

Der Geschmack wird von warmem Rauch dominiert, der sich sanft im Mund ausbreitet. Würzige Noten von Agave verleihen ihm Tiefe, während frische Papaya eine lebendige Fruchtigkeit beisteuert. Das cremige Mundgefühl rundet das Geschmackserlebnis harmonisch ab.

Abgang:

Der Abgang ist wärmend mit einem Hauch von leichtem Rauch, der sanft verweilt und

den Whisky elegant ausklingen lässt.

SINGLE MALT WHISKY SOUTH ISLAY 2017/2024 MOSCATEL FINISH

Der dritte Single Malt Whisky kommt direkt von der Isle of Islay, bekannt für ihre kräftig rauchig-torfigen Whiskys. Destilliert in einer der bekanntesten Brennereien der Insel, verbrachte der Whisky zunächst sieben Jahre in ehemaligen Bourbon-Fässern.

Anschließend erhielt er im Fasslager von David Gran ein besonderes Finish in einem Moscatel-Fass.

Das Moscatel-Finish bringt eine kräftige Süße ins Spiel, die den typischen Islay-Rauch mit honigsüßen Aromen abrundet.

FACTS:

Destilliert: 07.08.2017

Abgefüllt: 15.11.2024

Alkoholgehalt: 51,1% Vol. Inhalt: 500ml

Preis: 89,90€

TASTINGNOTES

Aroma:

Das Aroma vereint kräftigen Rauch mit einer leicht phenolischen Note, die typisch für die südliche Islay-Region ist. Akazienhonig bringt eine angenehme Süße ins Spiel, während der Duft von saftigem Weinbergpfirsich für eine fruchtige Eleganz sorgt.

Geschmack:

Der Geschmack beginnt mit einem kräftigen Rauchantritt, der die typischen Islay-Noten eindrucksvoll zur Geltung bringt. Nach und nach entwickelt sich eine angenehme Süße, begleitet von fruchtigen Nuancen, die den Whisky zunehmend weicher und runder erscheinen lassen.

Abgang:

Der Abgang ist lang und geprägt von einer harmonischen Mischung aus rauchigen und fruchtigen Noten, die noch lange auf der Zunge verweilen.

Die Single Malt Whiskys findet Ihr im Shop von myBar by David Gran: https://davidgran.de/product-category/whisky/