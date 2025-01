TTB-Neuheit: Glendronach 40yo 2025 Edition

2025 wird von Glendronach ein 40 Jahre alter Whisky erscheinen, wenn man dem Eintrag in der us-amerikanischen TTB-Datenbank folgt. Der zeigt die Etiketten der neuen Abfüllung und die darauf enthaltenen Informationen – und die sind in diesem Fall eher spärlich: Gerade einmal die Abfüllstärke von 43,9% vol. Alkoholgehalt für den Glendronach 40yo 2025 Edition lässt sich daraus ableiten, nicht aber die Anzahl der der abgefüllten Flaschen oder die Tasting Notes.

Man möchte vermuten, dass der Zusatz 2025 Edition andeutet, dass es bereits so eine Abfüllung früher gegeben hat, aber dem ist nicht so – es waren 2011 und 2012 Einzelfassabfüllungen, die dieses Alter hatten, aber das Jahr der Destillation am Label trugen – daher steht anzunehmen, dass der 40yo jetzt der Beginn einer jährlichen Release-Serie sein soll.

Hier jedenfalls die Label:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.