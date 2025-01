Whiskyfun: Angus verkostet 4x Laizhou Distillery aus China

Aus der chinesisichen Laizhou Distillery hat Angus MacRaild heute auf Whisyfund zwei Abfüllungen und zwei Cask Samples (die nach alter Tradition bei Whiskyfun niemals mit Punkten bewertet sind) im Glas. Es handelt sich bei den Bottlings um einen jungen Blend und den ersten Single Malt der Brennerei nördlich von Qingdao, und beide erhalten gute Wertungen, vor allem in Anbetracht ihres Alters, wie Angus anmerkt. Es scheint also so, dass wir in den nächsten Jahren mit interessanten Whiskys aus Chinba rechnen können (falls sie auch für den internationalen Markt produziert werden) und unser innerer Whiskyatlas um eine sehr große Region erweitert werden muss…

Die beiden Cask Samples sind ohne Wertung ausführlich beschrieben – auch das ist interessant zu lesen. Hier jedenfalls unsere Tabelle zur Verkostung, wie üblich:

Abfüllung Punkte

Laizhou ‘Blender Inaugural Edition’ (43%, OB, China, single blend, 1,999 bottles, +/-2024) 80 Laizhou ‘Single Malt Inaugural Edition’ (46%, OB, China, single malt, 2024) 84 Laizhou 2022 / 2024 (66%, OB, XiangXiu yellow wine, cask sample) xx Laizhou 2022 / 2024 (68%, OB, new Spanish oak medium+ toast, cask sample) xx