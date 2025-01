New Year – New Whisky: Online-Tasting von Dram Way & myBar by David Gran

Mit einem Online-Tasting präsentieren sich am 17. Januar um 20 Uhr über Zoom die beiden unabhängigen Abfüller Malte Schweia (Dram Way) und David Gran (myBar) interessierten Whiskyfreunden. Insgesamt sind es sechs Samples zu je 40ml von je drei der Bottlings der unabhängigen Abfüller, die man zum gemeinsamen Verkosten erhält.

Hier alle weiteren Details und die Links zur Anmeldung:

New Year – New Whisky Tasting von Dram Way & myBar by David Gran

Am 17.01. öffnen die beiden unabhängigen Abfüller Dram Way und myBar by David Gran ihre Fasslager und präsentieren in einem gemeinsamen online Tasting jeweils drei neue Whisky-Abfüllungen.

Dram Way

Malte Schweia, der Kopf hinter Dram Way, kennt Ihr bestimmt von seinem Blog und YouTube Kanal Malte talks Malts, auf dem er sich seit fast 10 Jahren mit dem Thema Whisky beschäftigt oder von seiner Tätigkeit als Markenbotschafter für die schwedische Brennerei Mackmyra. Seit 2022 ist er nun als unabhängiger Abfüller tätig und hat so manchen feinen Tropfen in die Flasche gebracht.

Die Whiskys von Dram Way reifen in kleinen, handverlesenen Fässern in einem Hamburger Fasslager, wo Schweia meist schottischen Single Malt mit abgefahrenen Fasstypen kombiniert.

myBar by David Gran

Der ehemalige Mixologe David Gran hat sich mit seiner eigenen Whisky-Linie einen persönlichen Traum erfüllt und nutzt seit 2020 die Kreativität in Sachen Spirituosen und Drinks für die Fassreifung von Whisky, Rum und Gin.

Außergewöhnliche Finishes wie z.B. die Reifung in einem Negroni-Cocktail Fass, aber auch klassische Sherry und Weinfinishes haben es bereits aus Grans Fasslager am Fuß der allgäuer Alpen in die Flasche geschafft.

Welche Whiskys werden probiert?

Am 17.01., im gemeinsamen online Whisky Tastings stellen die beiden jungen Abfüller eine bunte Palette neuer Single Malt Whiskys vor:

Dramway – Glen Ord 2012 Moscatel Sherry & Málaga Casks

2012 Moscatel Sherry & Málaga Casks myBar by David Gran – Secret Lowlands 2017 White Port Cask

2017 White Port Cask myBar by David Gran – South Islay 2017 Moscatel Cask

2017 Moscatel Cask Dramway – Linkwood 2006 Tawny Port Cask

2006 Tawny Port Cask myBar by David Gran – Ardmore 2012 Tequila Cask

Alle sechs Whiskys wurden so vorab noch nicht präsentiert und die Teilnehmenden des Tastings werden die ersten sein, die diese feinen Tropfen verköstigen dürfen. Bei den Abfüllungen handelt es sich um Single Cask Whiskys, selbstverständlich in Fassstärke.

Die Teilnehmenden erhalten je 6x 40ml Whisky-Proben und gemeinsam wird am 17.01.2025 um 20 Uhr über Zoom verkostet und über den Whisky philosophiert.

Die Kosten für das Tasting liegen bei 59,00€/Tastingset

Wenn Ihr jetzt Lust bekommen habt dabei zu sein, anmelden könnt Ihr euch über die Online Shops der beiden Abfüller:

myBar by David Gran:

https://davidgran.de/produkt/online-whisky-tasting-17052025-newyear-newwhisky

Dram Way:

https://dramway.de/products/onlinetasting-mybar-x-dram-way-17-01-2025